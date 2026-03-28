Satisfaction amoureuse et sexuelle : les Japonais se sentent les moins aimés au monde

Japan Data

Un institut français a mené une enquête mondiale sur la satisfaction en termes de relation amoureuse et sexuelle. Il se trouve que les Japonais se sentent les moins aimés.

Les Japonais sont les moins satisfaits amoureusement et sexuellement

L’institut de sondage parisien Ipsos a mené une enquête sur les attitudes à l’égard des relations amoureuses auprès de 23 268 personnes dans 29 pays.

« Vous sentez-vous aimé ? » À cette question, le Japon arrive en dernière position : seuls 51 % des répondants déclarent être « très satisfaits » ou « assez satisfaits » à cet égard. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne des 29 pays, qui s’établit à 77 %.

Le Japon est également le pays où le taux de satisfaction de la vie sexuelle et amoureuse est le plus faible, et ce pour la quatrième année consécutive.

En effet, 33 % des personnes interrogées se déclarent « très satisfaites » ou « plutôt satisfaites » de leur vie amoureuse ou sexuelle, soit une baisse de 6 points par rapport à l’enquête précédente. Ce niveau représente seulement un peu plus de la moitié de la moyenne mondiale, qui s’établit à 60 %. En outre, un maigre pourcentage de 6 % des Japonais se disent « très satisfaits », le Japon étant le seul pays où cette proportion est inférieure à 10 %.

Cette enquête a été réalisée en ligne par Ipsos entre le 24 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, auprès de personnes âgées de 16 à 74 ans. (Les tranches d’âge ciblées variaient légèrement selon les pays.)

Données utilisées

Sondage sur la satisfaction en amour (en anglais), par l’institut Ipsos.

(Photo de titre : PhotoAC)