Satisfaction amoureuse et sexuelle : les Japonais se sentent les moins aimés au monde

Satisfaction amoureuse et sexuelle : les Japonais se sentent les moins aimés au mondeSociété
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Les Japonais sont les moins satisfaits amoureusement et sexuellement
L’institut de sondage parisien Ipsos a mené une enquête sur les attitudes à l’égard des relations amoureuses auprès de 23 268 personnes dans 29 pays.
« Vous sentez-vous aimé ? » À cette question, le Japon arrive en dernière position : seuls 51 % des répondants déclarent être « très satisfaits » ou « assez satisfaits » à cet égard. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne des 29 pays, qui s’établit à 77 %.
Le Japon est également le pays où le taux de satisfaction de la vie sexuelle et amoureuse est le plus faible, et ce pour la quatrième année consécutive.
En effet, 33 % des personnes interrogées se déclarent « très satisfaites » ou « plutôt satisfaites » de leur vie amoureuse ou sexuelle, soit une baisse de 6 points par rapport à l’enquête précédente. Ce niveau représente seulement un peu plus de la moitié de la moyenne mondiale, qui s’établit à 60 %. En outre, un maigre pourcentage de 6 % des Japonais se disent « très satisfaits », le Japon étant le seul pays où cette proportion est inférieure à 10 %.
Cette enquête a été réalisée en ligne par Ipsos entre le 24 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, auprès de personnes âgées de 16 à 74 ans. (Les tranches d’âge ciblées variaient légèrement selon les pays.)
Données utilisées
- Sondage sur la satisfaction en amour (en anglais), par l’institut Ipsos.
(Photo de titre : PhotoAC)