Croisières au Japon : cap sur le haut de gamme, escales record

Japan Data

Le secteur des croisières a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Mais en 2025, trois ans après la reprise, le nombre de passagers et d’escales est reparti à la hausse. Regardons aussi les ports les plus fréquentés.

Les ports du Japon les plus fréquentés

Les estimations provisoires récemment publiées par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme indiquent qu’en 2025, 1 767 000 croisiéristes ont fait escale au Japon, c’est 20 % de visiteurs de plus qu’en 2024 et 70 % du niveau record atteint en 2017 (avant la crise sanitaire). En revanche, pour ce qui est du nombre d’escales dans des ports japonais, le record de 2017 est battu (117 escales, ＋30 %).

Parmi les 3 117 escales de navires de croisière, 2 352 concernaient des bateaux basés à l’étranger, contre 765 basés sur l’Archipel. Les ports de Hakata et Yokohama cumulent le plus de visites (209 escales), suivis de Naha (205), Nagasaki (198) et Kobe en cinquième position (142).

Le nombre de croisiéristes de passage au Japon entre 2015 et 2017 a fortement augmenté sous la pression du marché chinois. De nombreux bateaux de croisière en provenance de Chine ont notamment fait escale à Kyûshû et à Okinawa. Les croisières « internationales » qui avaient dû s’interrompre en mars 2020 à cause de la pandémie n’ont repris qu’en 2023.

L’objectif n’a pas été atteint

Pour relancer le secteur, le gouvernement japonais s’était donné pour objectif en 2025 de cumuler « 2,5 millions de croisiéristes de passage au Japon » avec « plus de 2 000 escales de paquebots étrangers ». Le nombre de visiteurs est resté en-deçà de l’horizon escompté.

Au total, 1 377 des 2 352 escales de paquebots étrangers (59 %) relevaient de croisières haut de gamme (classes premium, luxe et expédition) et 975 (41 %) de croisières de type « économiques ». Depuis la pandémie, la tendance au « haut de gamme » serait en train de s’accentuer. Le nombre de ports servant d’escales est par ailleurs en légère diminution (93), on en recense 4 de moins qu’en 2024.

Données utilisées

« Nombre de croisiéristes de passage au Japon et nombre d’escales (chiffres provisoires pour 2025) » (en japonais), du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

(Photo de titre : Asuka III, le nouveau navire de croisière de NYK Cruises Line. Photo prise le 11 juillet 2025 à Yokohama. Jiji)