Le nombre de naissances au Japon atteint un plancher record depuis 1899

Le nombre de naissances au Japon en 2025 a baissé pour la dixième année consécutive, s’approchant du seuil des 700 000, une première depuis 1899. Voyons également l’évolution du nombre de décès et mariages sur l’Archipel.

Une baisse constante depuis dix ans et un plancher record

Les statistiques démographiques préliminaires publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent qu’en 2025, il y a eu 705 809 naissances au Japon, soit 15 179 de moins que l’année précédente. Alors qu’en 2022 déjà, le nombre de naissances avait baissé en dessous de 800 000 pour la première fois depuis le début du recensement en 1899, le chiffre s’approche désormais du seuil des 700 000.

Cette baisse s’explique notamment par la diminution du nombre de personnes en âge de procréer, ainsi que par le recul des mariages durant la crise sanitaire.

Les estimations préliminaires recensent les non-Japonais résidant au Japon et les Japonais résidant à l’étranger, tandis que les statistiques finales (qui seront annoncées en juin) ne se basent que sur le nombre de citoyens japonais vivant dans l’Archipel. Par conséquent, ils seront sans aucun doute encore plus faibles.

Démographie japonaise

2025 2024 Naissances 705 809 720 988 Morts 1 605 654 1 618 684 Changement naturel de population -899 845 -897 696 Mariages 505 656 499 999 Divorces 182 969 189 952

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des statistiques démographiques pour le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Pour 2024 et 2025, ces chiffres sont des estimations préliminaires.

En 2025, le nombre de décès annuel a atteint un record de 1 605 654 (- 13 030 par rapport à l’année précédente, une première diminution en cinq ans). La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) a franchi la barre des -600 000 pour la première fois en 2021, et n’a fait que suivre la tendance depuis, avec -782 305 en 2022 puis -899 845 en 2025.

Durant le premier baby boom (1947-49), juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances annuelles au Japon avait dépassé 2,5 millions, et leur total sur une année avait été de plus de 2 millions durant le deuxième baby boom (1971-74). Depuis lors, ces chiffres ont constamment décliné, sans aucune hausse lorsque les personnes nées durant le second baby boom ont atteint l’âge d’avoir des enfants, avant de passer sous le nombre de décès pour la première fois en 2007.

Le total du nombre de mariages a atteint 505 656 en 2025, une légère hausse de 5 657. Puisque l’attitude des Japonais envers les grossesses hors mariage est généralement négative, si ces chiffres restent faibles, le total des naissances ne devrait pas rebondir non plus.

