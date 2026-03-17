La saison 2026 des cerisiers : à quand la pleine floraison ?

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Regardons les dates de première et de pleine floraison prévue des cerisiers sur l’archipel nippon cette année.

Les dates de floraison dans les principales villes du Japon

La saison des cerisiers a officiellement débuté au Japon le lundi 16 mars, avec la floraison de l’arbre de référence de la ville de Kôchi, au sud-ouest du pays. Ce phénomène est arrivé six jours plus tôt que la moyenne et sept jours plus tôt que l’an dernier.

La première floraison est annoncée lorsque le cerisier de référence d’une région donnée montre cinq à six bourgeons en fleur. Quant à la pleine floraison, elle se définit par l’éclosion de 80 % des bourgeons de l’arbre.

Le tableau ci-dessous sera mis à jour au fur et à mesure de la première floraison de l’arbre de référence de la région.

La première floraison et la pleine floraison des cerisiers (2026)

Première floraison Pleine floraison (prévisions) Kagoshima 6 avril Fukuoka 29 mars Kôchi 16 mars 27 mars Hiroshima 30 mars Osaka 31 mars Kyoto 1er avril Nagoya 28 mars Kanazawa 6 avril Tokyo 27 mars Sendai 8 avril Sapporo 28 avril

Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des données de l’Agence météorologique du Japon concernant les premières floraisons, et sur la base des données de la Japan Meteorological Corporation (JMC) concernant les pleines floraisons.

Sept sites de cerisiers autour de Tokyo



Le château d’Odawara, autrefois siège du puissant clan des Hôjô. (© PhotoAC)



Le Sankei-en, un jardin traditionnel de Yokohama (© PhotoAC)



Kodama Senbon-zakura, de la ville de Honjô, où 1 100 cerisiers fleurissent le long des berges. (© PhotoAC)



Le parc Sakitama Kofun, à Saitama, où se trouvent également neuf larges tumulus funéraires datant du Ve au VIIe siècle. (© PhotoAC)



La piste cyclable Hanamigawa est longue de 13 kilomètres. (© PhotoAC)



Le parc de Mobara, à Chiba, est renommé pour ses 2 850 cerisiers et ses magnifiques illuminations. (© PhotoAC)



L’étang Hôjô Ôike, dans la ville de Tsukuba, où les cerisiers fleurissent avec le mont Tsukuba en arrière-plan. (© Photo AC)

(Voir également notre série d’articles : Voyage à travers les cerisiers du Japon)

Données utilisées

La floraison 2026 des cerisiers (en japonais), par l’Agence météorologique du Japon.

(Photo de titre © PhotoAC)