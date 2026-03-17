La saison 2026 des cerisiers : à quand la pleine floraison ?Environnement Tourisme
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Les dates de floraison dans les principales villes du Japon
La saison des cerisiers a officiellement débuté au Japon le lundi 16 mars, avec la floraison de l’arbre de référence de la ville de Kôchi, au sud-ouest du pays. Ce phénomène est arrivé six jours plus tôt que la moyenne et sept jours plus tôt que l’an dernier.
La première floraison est annoncée lorsque le cerisier de référence d’une région donnée montre cinq à six bourgeons en fleur. Quant à la pleine floraison, elle se définit par l’éclosion de 80 % des bourgeons de l’arbre.
Le tableau ci-dessous sera mis à jour au fur et à mesure de la première floraison de l’arbre de référence de la région.
La première floraison et la pleine floraison des cerisiers (2026)
|Première floraison
|Pleine floraison (prévisions)
|Kagoshima
|6 avril
|Fukuoka
|29 mars
|Kôchi
|16 mars
|27 mars
|Hiroshima
|30 mars
|Osaka
|31 mars
|Kyoto
|1er avril
|Nagoya
|28 mars
|Kanazawa
|6 avril
|Tokyo
|27 mars
|Sendai
|8 avril
|Sapporo
|28 avril
Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des données de l’Agence météorologique du Japon concernant les premières floraisons, et sur la base des données de la Japan Meteorological Corporation (JMC) concernant les pleines floraisons.
Sept sites de cerisiers autour de Tokyo
(Voir également notre série d’articles : Voyage à travers les cerisiers du Japon)
Données utilisées
- La floraison 2026 des cerisiers (en japonais), par l’Agence météorologique du Japon.
(Photo de titre © PhotoAC)