Classement 2026 des meilleurs aéroports du monde : où sont Haneda et Narita ?

Japan Data

Encore une fois, les aéroports japonais figurent à de bonnes places dans le dernier classement 2026.

Skytrax, l’organisme britannique de notation spécialisé dans le secteur aérien, a publié son classement 2026 du Skytrax World Airport Awards.

L’aéroport de Haneda a conservé la 3e place obtenue l’année précédente. L’aéroport de Narita est à la 5e place pour la troisième année consécutive, tandis que l’aéroport international du Chûbu a atteint la 12e position. L’aéroport international du Kansai, quant à lui, a reculé jusqu’à la 25e place.

Par ailleurs, Haneda continue depuis onze ans maintenant d’être en tête du classement des aéroports les plus propres du monde (une catégorie qui évalue l’hygiène et le confort des installations), et également en top position depuis huit ans en ce qui concerne les facilités d’accès pour les personnes handicapées. Il est de même numéro un depuis quatorze ans dans la catégorie des aéroports nationaux.

Narita, cinquième du classement général, est arrivé en tête de la catégorie récompensant le meilleur personnel aéroportuaire (qui évalue la qualité du service fourni aux voyageurs), et il s’est classé quatrième dans le classement des aéroports les plus propres du monde. Par ailleurs, parmi les aéroports accueillant moins de 30 millions de passagers par an, les deux premières places pour la propreté sont revenues à l’aéroport de Shin-Chitose et à l’aéroport du Chûbu, tandis que l’aéroport d’Osaka-Itami s’est classé quatrième.

Les dix meilleurs aéroports du monde en 2026

Changi (Singapour) Incheon (Corée du Sud) Haneda (Japon) Hong Kong International (Hong Kong) Narita (Japon) Paris-Charles de Gaulle (France) Rome Fiumicino (Italie) Istanbul (Turquie) Munich (Allemagne) Vancouver (Suisse)

Source : graphique crée par Nippon.com d’après les données de Skytrax.

L’aéroport de Changi (à Singapour) est arrivé en tête du classement pour la deuxième année consécutive. L’aéroport international Hamad (au Qatar), qui rivalisait habituellement avec Changi pour la première place, n’a pas participé à cette édition en raison de l’instabilité politique au Moyen-Orient.

Données utilisées

(Photo de titre : PhotoAC)