Population étrangère au Japon : les chiffres, les types de visa et les nationalités les plus représentées

Japan Data

La population étrangère du Japon a augmenté de près de 10 % en 2025. Voyons l’évolution des chiffres, les catégories de résidents et les nationalités les plus concernées.

Une population étrangère en hausse

La population étrangère au Japon a dépassé pour la première fois les 4 millions. Plus précisément, selon les données de l’Agence des services d’immigration, le nombre de résidents étrangers s’élevait à 4 125 395 à la fin de l’année 2025, soit une augmentation de 356 418 personnes (+9,5 %) sur un an. Il s’agit du quatrième record consécutif. (La population japonaise au total, résidents étrangers compris, s’élevait à 124 330 690 personnes au 1er janvier 2025.)

Par préfecture, Tokyo compte la plus grande population étrangère avec 801 438 personnes (+8,5 %), soit 19,4 % du total national. Suivent Osaka (375 319), Aichi (357 800) et Kanagawa (317 353).

Par type de visa, les « résidents permanents » sont les plus nombreux, avec 947 125 personnes (+3,2 % sur un an). On compte également 475 790 titulaires de visas « ingénieur / spécialiste en sciences humaines / services internationaux » et 464 784 « étudiants ». Le nombre de « stagiaires techniques » est resté globalement stable à 456 618.

Le nombre de résidents relevant du programme de travailleurs qualifiés spécifiés (Tokutei ginô), introduit en 2019 pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, a fortement augmenté de 37,2 % pour atteindre 390 296. Il existe deux catégories : le « type 1 », qui autorise un séjour allant jusqu’à cinq ans, et le « type 2 », qui permet un séjour de durée indéterminée et autorise les travailleurs à faire venir leur famille au Japon. Le nombre de travailleurs de « type 1 » dans le secteur de la restauration a atteint 46 000 au 28 février et devrait dépasser le plafond de 50 000 en mai, ce qui a conduit à la suspension des demandes à partir du 13 avril.

Les ressortissants chinois représentent le plus grand nombre de résidents étrangers, avec 930 428 personnes, suivis des Vietnamiens (681 100) et des Sud-Coréens (407 341). Parmi les dix groupes principaux, on observe de légères diminutions du nombre de personnes originaires de Corée du Sud (incluant de nombreux résidents permanents de longue durée) et du Brésil, tandis que des hausses marquées ont été enregistrées pour les ressortissants du Myanmar (35,7 %) et de l’Indonésie (33,2 %).

Données utilisées

(Photo de titre : des travailleurs qualifiés spécifiés originaires des Philippines suivant une formation pour cuisiner des sushis chez « Ginza Onodera » en novembre 2022. Jiji)