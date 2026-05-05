Transport aérien : l’évolution du nombre de voyageurs et du volume de fret au Japon

Japan Data

Comment ont évolué le nombre de voyageurs ayant effectué des vols intérieurs ainsi que le volume de fret depuis dix ans ? Les derniers chiffres du gouvernement ont été publiés.

Selon les données provisoires des statistiques sur le transport aérien pour 2025 publiées récemment par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le nombre de passagers ayant emprunté des vols intérieurs réguliers au Japon a atteint 111,47 millions (soit une hausse de 4,2 % par rapport à l’année précédente). Quant au volume de fret, il s’est élevé à 616 898 tonnes (soit + 2,5 %).

Avant la crise sanitaire, le nombre de passagers sur les vols intérieurs s’élevait à 106,67 millions en 2019. Ce chiffre a été dépassé pour la deuxième année consécutive. En revanche, le volume de fret reste inférieur à son niveau pré-pandémie : alors qu’il se situait entre 800 000 et 900 000 tonnes par an, il n’en représente aujourd’hui qu’environ 70 %.

Le nombre de passagers sur les vols internationaux opérés par des compagnies japonaises a atteint 22,92 millions, en hausse de 13,3 % sur un an. Le volume de fret international a également progressé de 5,7 %, pour s’établir à 1 601 340 tonnes.

Par destination, la répartition des passagers montre une forte prédominance de l’Asie : la Chine représente 16,3 %, la Corée du Sud 9,0 % et les autres pays d’Asie 40,2 %, soit plus de 60 % au total. Les autres régions se répartissent comme suit : le continent américain 15,6 %, la zone Pacifique (Hawaï, Guam, etc.) 9,2 %, l’Europe 7,1 % et l’Océanie 2,5 %.

Données utilisées

Statistiques provisoires sur le transport aérien pour 2025 (en japonais), par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme,

(Photo de titre : Pixta)