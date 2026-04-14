Des prix en hausse au Japon : quels sont les produits concernés ?

Japan Data

Au cours de ce mois d’avril, près de 2 800 produits sont touchés par la hausse des prix.

Plus de 2 000 produits concernés, une première depuis six mois

L’institut de recherche Teikoku Databank, dans son étude menée auprès de 195 grandes entreprises du secteur alimentaire, montre que la hausse des prix devrait toucher 2 798 produits au cours de ce mois d’avril 2026. C’est la première fois depuis octobre 2025, soit depuis six mois, que le nombre de produits concernés par une hausse de prix dépasse les 2 000 en un seul mois. Les hausses de prix dans le secteur alimentaire connaissaient une accalmie depuis novembre dernier, et le nombre de produits concernés avait diminué d’environ 33,8 % par rapport à avril 2025.

Avec 1 514 articles (soit 54 % du total), les condiments, notamment la mayonnaise et les vinaigrettes, sont principalement touchés. La hausse concerne par ailleurs 609 produits transformés, comme les conserves ou les nouilles et soupes instantanées. Nissin Foods a notamment décidé d’augmenter le prix d’environ 170 produits, dont des best-sellers comme « Cup Noodle » et « Nissin Raô ». De grands producteurs d’huiles comme Shôwa Sangyô (+ 15 %) et J Oil Mills (+ 9 ~ 14 %) ont également annoncé que les prix de leurs produits destinés aux particuliers allaient augmenter. Tous invoquent la hausse des coûts des matières premières, des frais de transport et des matériaux d’emballage.

À l’heure actuelle (avril 2026), on estime que 5 729 produits verront leur prix augmenter entre janvier et juillet 2026, mais à un niveau qui restera inférieur à avril 2025. Teikoku Databank souligne que « la conjonction de plusieurs facteurs, comme la difficulté de s’approvisionner en pétrole brut suite à l’instabilité au Moyen-Orient, la hausse des prix à l’importation liée à la dépréciation du yen et ou la hausse des prix des céréales et des huiles alimentaires à l’international, pourrait entraîner une nouvelle vague de hausses de prix au second semestre 2026 ».

Données utilisées

(Photo de titre : de gauche à droite, la mayonnaise Pure Select d’Ajinomoto, les nouilles instantanées Cup Noodle de Nissin Foods, l’huile de colza Sarasara de J Oil Mills et le café au lait Mt. Rainier de Morinaga Milk Industry. Jiji, photos fournies par chacune des entreprises ci-devant mentionnées.)