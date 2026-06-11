Greffe d’organe : plus de 17 000 patients en attente au Japon

Japan Data

Où commence la mort ? À chacun sa définition. Pour de nombreux Japonais, la mort cérébrale ne signe pas la mort de l’individu, le don d’organes provenant de personnes en état de mort cérébrale reste donc rare. Au Japon, le nombre de donneurs par million d’habitants est cinquante fois moins important qu’en Espagne ou qu’aux États-Unis.

La greffe est souvent le traitement le plus efficace pour améliorer l’espérance de vie de patients dont le fonctionnement organique a été altéré par une maladie ou suite à un accident. Selon les données publiées par le Réseau japonais de transplantation d’organes, il y a eu pour la première fois plus de 600 (662) greffes en 2024.

Le prélèvement sur des personnes déclarées en état de mort cérébrale est possible au Japon depuis la loi sur la transplantation d’organes entrée en vigueur en 1997. Les reins, le pancréas et les globes oculaires peuvent être prélevés « après un arrêt cardiaque », mais en cas de « mort cérébrale », le cœur, les poumons et le foie peuvent également faire l’objet d’une transplantation.

Initialement, il fallait avoir une « carte de donneur » ou un document attestant du consentement du défunt pour rendre le prélèvement possible en cas de mort cérébrale. Et même aux années les plus fastes, on ne comptait guère plus qu’une dizaine de donneurs potentiels. Suite au texte de loi révisé de 2010, il est devenu possible de prélever un organe en l’absence de déclaration explicite du défunt si la famille consent au don. Depuis 2010, on constate ainsi une augmentation du nombre de transplantations de cœur, de poumons et de foie.

Mais à la fin du mois de mars 2026, plus de 17 000 patients étaient en attente de greffe et moins de 3 % des demandeurs avaient pu être transplantés.

Le graphique ci-dessous indique le nombre de patients en attente de greffe fin 2023 (selon l’organe à transplanter) ainsi que le nombre de transplantations réalisées en 2024. L’offre et la demande ne concordent jamais, mais on voit qu’il est difficile d’être optimiste et rassurant.

Données utilisées

« L’offre et la demande de transplantations d’organes » (en japonais), par le Réseau japonais de transplantation d’organes.

(Photo de titre : prélèvement d’un rein sur un patient en état de mort cérébrale. Photo de pool d’agences prise en avril 2000 dans un hôpital à Niigata. Jiji)