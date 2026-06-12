Hausse de loyer : les jeunes Japonais sont déroutés

Japan Data

Un sondage mené auprès de locataires japonais âgés de 20 à 39 ans montre que 42,1 % des personnes interrogées ont vu leur loyer augmenter en 2025. Pour plus de la moitié des sondés, la hausse de loyer a dépassé les 5 000 yens (27 euros).

Les hausses de loyer de plus de 5 000 yens sont monnaie courante

Les résultats du sondage mené au Japon par le service de paiement de loyer de la société Crecari montre que 42,1 % des Japonais âgés de 20 à 39 ans ayant renouvelé un contrat de location en 2025 ont vu leur loyer augmenter. (Le sondage mené début février 2026 a recueilli 1 016 réponses).

Pour 52,8 % des locataires concernés, la hausse de loyer dépassait les 5 000 yens (27 euros) et pour 42,5 % il avait augmenté dans une fourchette allant de 5 000 à 9 999 yens. Ces dernières années, la flambée des coûts de construction et de rénovation, associée à une hausse des impôts fonciers, a pesé sur la gestion des biens immobiliers locatifs et les hausses de loyers se sont généralisées. Pour Crecari, ces augmentations ne se limitent plus aux biens immobiliers de luxe ou aux habitats situés dans les grandes agglomérations, elles ont gagné l’ensemble du marché locatif.

Près de la moitié des locataires dont le loyer a augmenté s’inquiètent de la dégradation de leur situation financière et 39,3 % disent envisager un déménagement dans un logement moins cher si leur loyer continue d’augmenter.

Les trois quarts des sondés payent leur loyer par prélèvement automatique sur leur compte bancaire (44,4 %), ou par virement bancaire (30,4 %). Mais la plupart préféreraient payer par carte de crédit (74,7 %) ou via un code QR (34,3 %) car 81,2 % des sondés expliquent que ce type de paiement par carte leur permettrait d’accumuler des points ou des miles.

Données utilisées

Enquête sur la hausse des loyers de 2025 et la réaction des locataires concernés (en japonais) par Crecari.

(Photo de titre : PhotoAC)