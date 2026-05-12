Pessimisme et manque d’estime de soi : des jeunes Japonais plus fragiles que leurs homologues étrangers

Japan Data

Une enquête menée auprès d’adolescents dans six pays révèle que les jeunes Japonais sont, en comparaison, moins enclins à avoir des ambitions pour l’avenir et affichent un état d’esprit globalement moins positif.

Davantage de pessimisme chez les jeunes Japonais

Une étude réalisée en ligne du 4 au 24 février 2026 par la Nippon Foundation auprès de 1 000 jeunes âgés de 17 à 19 ans dans chacun des six pays cibles (à savoir le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Chine, la Corée du Sud et l’Inde) a demandé aux participants s’ils avaient des aspirations futures. En Inde, 86,3 % des répondants, au Royaume-Uni 83,1 % et aux États-Unis 80,2 % ont répondu « oui » ou « dans une certaine mesure ». Au Japon, en revanche, seuls 62,4 % ont choisi l’une de ces réponses.

Moins de 60 % des adolescents japonais estiment avoir « une personnalité appréciée des autres » ou « se sentir utiles aux yeux d’autrui », soit les taux les plus faibles parmi les pays étudiés. Ils sont également relativement peu nombreux à exprimer le désir de se rendre utiles à leur pays ou à la société.

De manière générale, les jeunes Japonais sont moins enclins que leurs homologues étrangers à vouloir poursuivre leurs études en pensant à leur avenir. Un manque de confiance en eux — possiblement lié à une faible estime de soi — pourrait expliquer qu’ils se sentent moins capables de surmonter les difficultés.

Quant à leur perception de l’avenir de leur pays, plus de la moitié des jeunes en Inde et en Chine pensent que la situation va s’améliorer. Bien que ces proportions aient reculé par rapport à l’enquête de 2024, elles restent supérieures à celles observées dans les autres pays.

Au Japon, en revanche, seuls 15,6 % des adolescents estiment que les choses vont s’améliorer, de loin le taux le plus bas. Parallèlement, le pays enregistre aussi la proportion la plus élevée de répondants déclarant ne pas savoir, avec 34,2 %.

Données utilisées

Enquête auprès des jeunes sur la perception de l’avenir de leur pays et de leur société (en japonais), par la Nippon Foundation.

(Photo de titre : Pixta)