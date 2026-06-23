Quantité de déchets et taux de recyclage au Japon : les chiffres du ministère de l’Environnement

Japan Data

Depuis dix ans, la quantité de déchets produits au Japon est en baisse tendancielle. Voyons les derniers chiffres du ministère de l’Environnement.

Une légère baisse de la production de déchets

Le ministère de l’Environnement japonais a publié son compte-rendu d’enquête sur la production et le traitement des déchets dans les communes pour 2024. Les données montrent qu’avec un total de 38,1 millions de tonnes, la production totale de déchets avait diminué de 2,2 % par rapport à 2023. Dans le même temps, la quantité de déchets produits, par personne et par jour a baissé de 1,5 % (839 grammes en 2024). Les ordures ménagères représentent environ 70 % de l’ensemble (26,4 millions de tonnes) quand les entreprises génèrent de leur côté 11,8 millions de tonnes.

La production totale de déchets a diminué de 13,7 % par rapport à 2015. En dix ans, la quantité de déchets générée par personne et par jour a baissé de 100 grammes.

Plus de 90 % des déchets sont traités (incinération, broyage ou tri) et les 3,1 millions de tonnes restant sont stockés. Or après traitement, 4,3 millions de tonnes sont recyclées. Ainsi, en prenant en compte les ordures directement triées en « recyclables » et celles récupérées lors de collectes au niveau communal, un total de 7,4 millions de tonnes a pu être recyclé en 2024 (soit 3,4 % de moins qu’en 2023). Le taux de recyclage tourne autour de 19,3 % (soit 0,2 point de moins qu’en 2023).

Le traitement des déchets coûte 2 400 milliards de yens

Fin 2024, le Japon comptait 991 incinérateurs (13 de moins qu’en 2023), la chaleur résiduelle de 710 sites est réutilisée et 414 sont équipés de générateurs électriques. Ces installations ont produit 10 448 GWh, ce qui permet de couvrir les besoins annuels en électricité d’environ 2,7 millions de foyers.

Les coûts de gestion des déchets ont augmenté de 6,9 % par rapport à 2023 : un budget de 2 450 milliards de yens (13,27 milliards d’euros), dont 560 milliards de yens servent à la construction et à la rénovation des sites et 1 780 milliards permettent le traitement et l’entretien des installations.

Données utilisées

Données sur la gestion des déchets au Japon (en japonais), par le ministère de l’Environnement.

(Photo de titre : Pixta)