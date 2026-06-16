Bilan médical : les Japonais s’intéressent-ils aux résultats des analyses ?

Japan Data

Selon une étude menée auprès de personnes ayant passé un bilan de santé au Japon, certaines ne lisent pas les détails concernant les problèmes détectés par les médecins. Elles ne passent pas non plus d’examens complémentaires ou encore ne suivent aucun traitement.

Certains ne prennent même pas la peine de lire les détails

Ubie, un prestataire de services de santé basés sur la technologie, a mené une étude auprès de 1 378 personnes ayant passé un bilan de santé ces dernières années. Les résultats révèlent que seulement 32 % (446 personnes) ont obtenu la note « A » à leur bilan de santé (aucun problème), tandis que 41 % (564 personnes) et 27 % (368 personnes) ont respectivement obtenu la note « B » (problèmes mineurs nécessitant un suivi) ou la note « C à D » (bilan à refaire dans les 3 à 6 mois, examen complémentaire ou traitement nécessaire).

Moins de la moitié des sondés, soit 614 personnes, ont dit avoir pris connaissance et compris les résultats de chacune des catégories de leur bilan de santé. Par ailleurs, 482 personnes ont dit avoir pris connaissance des résultats mais ont admis ne pas avoir tout compris et 282 personnes (près de 20 %) ont confié qu’elles n’avaient même pas vérifié les détails.

La raison la plus fréquemment donnée pour ne pas avoir suffisamment vérifié les résultats était « aucun symptôme particulier » de problème de santé (107 personnes), suivi de « c’est trop compliqué » (66 personnes). Si les gens évaluent leur propre état de santé en se basant uniquement sur l’existence ou non de symptômes, il n’y a guère d’intérêt à passer un bilan de santé. Cet examen a justement pour objectif de détecter les problèmes et de prescrire si besoin un traitement en amont.

Parmi les 368 personnes ayant répondu avoir obtenu une note C ou D, seulement 207 se sont rendues dans un centre de soins, et 161 n’en ont pas pris la peine. « Je n’ai pas su évaluer la gravité du problème », « je n’ai pas le temps » ou encore « je ne suis pas en mesure d’évaluer le degré d’urgence » ont été les raisons les plus fréquemment données.

Il y a une différence importante entre passer un bilan de santé et faire usage de ce dernier. On comprend bien que les résultats sont souvent ignorés.

Cette étude a été menée le 10 mars 2026 auprès de 1 000 hommes et 1 000 femmes âgés d’au moins 20 ans et habitant aux quatre coins du Japon. Les résultats ont été compilés à partir des réponses données par des personnes ayant passé un bilan de santé au cours des dernières années.

Données utilisées

Étude sur les réactions des personnes suite à un bilan de santé (en japonais), par Ubie.

(Photo de titre : Pixta)