Les métiers rêvés par les écoliers japonais et les souhaits des parents : le sondage 2026

Les métiers rêvés par les écoliers japonais et les souhaits des parents : le sondage 2026Société Éducation Travail
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Protéger les autres et la communauté
Kuraray, célèbre fabricant de cuir synthétique pour cartables, sonde annuellement depuis 1999 les écoliers japonais pour connaître les métiers qui les font rêver.
L’enquête 2026 menée auprès de 4 000 élèves de CP a révélé que le métier le plus cité est celui de pâtissier / boulanger (12,2 %). Si le top 5 reste inchangé, les métiers de pompier / urgentiste continuent de gagner en popularité (6,7 %) et se rapprochent à seulement 0,1 point des sportifs de haut niveau, en troisième position. Par rapport à il y a 20 ans, on observe un intérêt accru pour les professions liées à la protection des personnes et de la communauté.
Classement général des métiers de rêve des écoliers en CP
|2026
|2006
|1
|Pâtissier / boulanger
|Sportif de haut niveau
|2
|Officier de police
|Pâtissier / boulanger
|3
|Sportif de haut niveau
|Fleuriste
|4
|Pompier / Urgentiste
|Infirmière
|5
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|Enseignant
|6
|Conducteur (train, bus...)
|Célébrité / Chanteur / Mannequin
|7
|Médecin
|Officier de police
|8
|Star de la télé / Personnage d’anime
|Conducteur (train, bus...)
|9
|Puéricultrice
|Médecin
|10
|Employé(e) chez un glacier
|Star de la télé / Personnage d’anime
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Chez les filles, pâtissière / boulangère conserve la première place pour la 28e année consécutive (21,2 %). Le métier de policière, en cinquième position, figure dans le top 10 depuis 12 ans, tandis que pompier / urgentiste atteint un niveau record à la 12e place. De nombreuses filles sont attirées par l’idée d’aider les autres.
Chez les garçons, policier arrive en tête pour la deuxième année consécutive (15,6 %). Il est suivi par sportif de haut niveau (12,3 %) et pompier / urgentiste (10,8 %). En 2006, le métier de sportif de haut niveau dominait largement (avec 31,8 %), mais aujourd’hui, on observe plutôt un « trio de tête » qu’un leader unique.
Filles en CP
|2026
|2006
|1
|Pâtissière / boulangère
|Pâtissière / boulangère
|2
|Célébrité / Chanteuse / Mannequin
|Fleuriste
|3
|Employée chez un glacier
|Infirmière
|4
|Puéricultrice
|Enseignante
|5
|Officier de police
|Célébrité / Chanteuse / Mannequin
|6
|Médecin
|Puéricultrice
|7
|Enseignante
|Sportive de haut niveau
|8
|Infirmière
|Médecin
|9
|Fleuriste
|Esthéticienne
|10
|Esthéticienne
|Vente ou service client
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Garçons en CP
|2026
|2006
|1
|Officier de police
|Sportif de haut niveau
|2
|Sportif de haut niveau
|Conducteur (train, bus...)
|3
|Pompier / Urgentiste
|Officier de police
|4
|Conducteur (train, bus...)
|Pompier / Urgentiste
|5
|Star de la télé / Personnage d’anime
|Maçon / artisan
|6
|Chercheur
|Pâtissier / boulanger
|7
|YouTubeur
|Chercheur
|8
|Pâtissier / boulanger
|Star de la télé / Personnage d’anime
|9
|Médecin
|Médecin
|10
|Maçon / artisan
|Pilote
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Les parents également ont été interrogés : quel métier souhaitez-vous pour votre enfant ?Concernant les filles, la profession de fonctionnaire arrive en tête pour la deuxième année consécutive (12,3 %). Plusieurs professions de santé figurent aussi en bonne place : infirmière (2e avec 10,8 %), médecin (4e avec 6,6 %), professionnel de santé (5e avec 6,4 %) et pharmacienne (8e avec 4,6 %).
Du côté des parents de garçons, fonctionnaire (17,5 %) et employé d’entreprise (10,5 %) occupent les deux premières places pour la sixième année consécutive, ce qui reflète une préférence marquée pour la stabilité de l’emploi.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en CP
|2026
|2006
|1
|Fonctionnaire
|Enseignante
|2
|Enseignante
|Fonctionnaire
|3
|Employée d’entreprise
|Enseignante
|4
|Médecin
|Puéricultrice
|5
|Professionnelle de santé
|Médecin
|6
|Experte
|Pharmacienne
|7
|Pâtissier / boulanger
|Employée d’entreprise
|8
|Pharmacienne
|Célébrité / Chanteuse / Mannequin
|9
|Enseignante
|Pâtissière / boulangère
|10
|Puéricultrice
|Hôtesse de l’air
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en CP
|2026
|2006
|1
|Fonctionnaire
|Fonctionnaire
|2
|Employé d’entreprise
|Sportif de haut niveau
|3
|Sportif de haut niveau
|Médecin
|4
|Pompier / Urgentiste
|Employé d’entreprise
|5
|Médecin
|Ingénieur
|6
|Officier de police
|Pilote
|7
|Ingénieur
|Maçon / artisan
|8
|Chercheur
|Pompier / Urgentiste
|9
|Expert
|Enseignant
|10
|Conducteur (train, bus...)
|Chercheur
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Données utilisées
- Données sur les métiers de rêve des enfants et les souhaits de leurs parents (en japonais), par Kuraray.
(Photo de titre : Pixta)