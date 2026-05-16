Les métiers rêvés par les écoliers japonais et les souhaits des parents : le sondage 2026

Japan Data

Quels sont les métiers que les écoliers de primaire au Japon aimeraient faire à l’avenir ? Ce sondage est mené tous les ans depuis 1999.

Protéger les autres et la communauté

Kuraray, célèbre fabricant de cuir synthétique pour cartables, sonde annuellement depuis 1999 les écoliers japonais pour connaître les métiers qui les font rêver.

L’enquête 2026 menée auprès de 4 000 élèves de CP a révélé que le métier le plus cité est celui de pâtissier / boulanger (12,2 %). Si le top 5 reste inchangé, les métiers de pompier / urgentiste continuent de gagner en popularité (6,7 %) et se rapprochent à seulement 0,1 point des sportifs de haut niveau, en troisième position. Par rapport à il y a 20 ans, on observe un intérêt accru pour les professions liées à la protection des personnes et de la communauté.

Classement général des métiers de rêve des écoliers en CP

2026 2006 1 Pâtissier / boulanger Sportif de haut niveau 2 Officier de police Pâtissier / boulanger 3 Sportif de haut niveau Fleuriste 4 Pompier / Urgentiste Infirmière 5 Célébrité / Chanteur / Mannequin Enseignant 6 Conducteur (train, bus...) Célébrité / Chanteur / Mannequin 7 Médecin Officier de police 8 Star de la télé / Personnage d’anime Conducteur (train, bus...) 9 Puéricultrice Médecin 10 Employé(e) chez un glacier Star de la télé / Personnage d’anime

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Chez les filles, pâtissière / boulangère conserve la première place pour la 28e année consécutive (21,2 %). Le métier de policière, en cinquième position, figure dans le top 10 depuis 12 ans, tandis que pompier / urgentiste atteint un niveau record à la 12e place. De nombreuses filles sont attirées par l’idée d’aider les autres.

Chez les garçons, policier arrive en tête pour la deuxième année consécutive (15,6 %). Il est suivi par sportif de haut niveau (12,3 %) et pompier / urgentiste (10,8 %). En 2006, le métier de sportif de haut niveau dominait largement (avec 31,8 %), mais aujourd’hui, on observe plutôt un « trio de tête » qu’un leader unique.

Filles en CP

2026 2006 1 Pâtissière / boulangère Pâtissière / boulangère 2 Célébrité / Chanteuse / Mannequin Fleuriste 3 Employée chez un glacier Infirmière 4 Puéricultrice Enseignante 5 Officier de police Célébrité / Chanteuse / Mannequin 6 Médecin Puéricultrice 7 Enseignante Sportive de haut niveau 8 Infirmière Médecin 9 Fleuriste Esthéticienne 10 Esthéticienne Vente ou service client

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Garçons en CP

2026 2006 1 Officier de police Sportif de haut niveau 2 Sportif de haut niveau Conducteur (train, bus...) 3 Pompier / Urgentiste Officier de police 4 Conducteur (train, bus...) Pompier / Urgentiste 5 Star de la télé / Personnage d’anime Maçon / artisan 6 Chercheur Pâtissier / boulanger 7 YouTubeur Chercheur 8 Pâtissier / boulanger Star de la télé / Personnage d’anime 9 Médecin Médecin 10 Maçon / artisan Pilote

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Les parents également ont été interrogés : quel métier souhaitez-vous pour votre enfant ?Concernant les filles, la profession de fonctionnaire arrive en tête pour la deuxième année consécutive (12,3 %). Plusieurs professions de santé figurent aussi en bonne place : infirmière (2e avec 10,8 %), médecin (4e avec 6,6 %), professionnel de santé (5e avec 6,4 %) et pharmacienne (8e avec 4,6 %).

Du côté des parents de garçons, fonctionnaire (17,5 %) et employé d’entreprise (10,5 %) occupent les deux premières places pour la sixième année consécutive, ce qui reflète une préférence marquée pour la stabilité de l’emploi.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en CP

2026 2006 1 Fonctionnaire Enseignante 2 Enseignante Fonctionnaire 3 Employée d’entreprise Enseignante 4 Médecin Puéricultrice 5 Professionnelle de santé Médecin 6 Experte Pharmacienne 7 Pâtissier / boulanger Employée d’entreprise 8 Pharmacienne Célébrité / Chanteuse / Mannequin 9 Enseignante Pâtissière / boulangère 10 Puéricultrice Hôtesse de l’air

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en CP

2026 2006 1 Fonctionnaire Fonctionnaire 2 Employé d’entreprise Sportif de haut niveau 3 Sportif de haut niveau Médecin 4 Pompier / Urgentiste Employé d’entreprise 5 Médecin Ingénieur 6 Officier de police Pilote 7 Ingénieur Maçon / artisan 8 Chercheur Pompier / Urgentiste 9 Expert Enseignant 10 Conducteur (train, bus...) Chercheur

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Données utilisées

Données sur les métiers de rêve des enfants et les souhaits de leurs parents (en japonais), par Kuraray.

(Photo de titre : Pixta)