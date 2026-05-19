Morts solitaires au Japon : une majorité d’hommes décédés dans l’indifférence

Japan Data

Parmi les 77 000 cas de personnes décédées seules au Japon en 2025, près de 30 % des corps n’ont été découverts qu’au bout de plus d’une semaine.

Plus d’une semaine avant de découvrir le corps

En 2025, sur les 204 562 dépouilles prises en charge par la police japonaise, 76 941 relevaient de ce que l’on appelle les « morts solitaires » (kodokushi), c’est-à-dire des personnes décédées seules à leur domicile.

Le Bureau du cabinet estime que près de 30 % de ces décès (soit 22 222 personnes) correspondent à des « morts dans l’isolement » (koritsushi), terme utilisé lorsque le corps n’est découvert qu’au moins huit jours après le décès. Bien qu’il soit difficile de donner une définition uniforme de l’« isolement », le Bureau du cabinet considère qu’un individu vivait probablement en situation d’isolement social lorsque personne ne s’est inquiété de son absence de nouvelles durant la semaine suivant sa mort. Dans 7 148 cas en 2025, soit environ 9 % du total, le corps n’a été retrouvé qu’après plus d’un mois.

Quatre fois plus d’hommes

Par tranche d’âge, les décès solitaires concernaient le plus souvent des personnes de 85 ans ou plus (15 079 cas), suivies des 75–79 ans (13 412 cas) et des 80–84 ans (11 366 cas). Les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient au total 58 919 cas, soit près de 80 % de l’ensemble des décès solitaires.

Concernant les morts dans l’isolement — c’est-à-dire lorsque le corps n’est découvert qu’au moins huit jours plus tard — les personnes âgées entre 70 et 80 ans étaient particulièrement nombreuses : 4 329 cas chez les 75–79 ans et 4 047 chez les 70–74 ans. Les hommes représentaient 17 620 de ces cas, soit près de quatre fois plus que les femmes, qui en comptaient 4 598.

L’augmentation du nombre de foyers composés d’une seule personne, liée à la baisse des mariages et au vieillissement de la population, est considérée comme l’un des facteurs de cette situation. Mais le problème de l’isolement social semble s’aggraver tout particulièrement chez les hommes âgés.

Données utilisées

(Photo de titre : PhotoAC)