L’état inquiétant des canalisations d’égouts au Japon

Japan Data

Suite à l’effondrement massif de la chaussée survenu en janvier 2025 près de Tokyo, le Japon a décidé d’inspecter de manière systématique les canalisations d’égouts. Les résultats d’enquête montrent que 748 kilomètres de canalisations ont rapidement besoin d’être rénovés sur l’ensemble du territoire.

201 km classés en « urgence 1 » doivent être rénovés dans l’année

Le Japon compte au total 490 000 km d’égouts. L’enquête du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme s’est intéressée aux 5 332 km construits il y a plus de 30 ans et dont le diamètre dépasse les 2 mètres. L’intérieur des canalisations a fait l’objet d’une inspection réalisée à l’œil nu ou avec des caméras montées sur drones. Les résultats publiés concernent les 4 692 km déjà inspectés.

L’enquête montre que 201 kilomètres de canalisations réparties sur 277 communes sont en « urgence de niveau 1 », car elles sont fortement corrodées ou particulièrement endommagées. Les travaux doivent être réalisés dans l’année. Les 547 kilomètres répartis sur 356 communes en « urgence de niveau 2 » devront être rénovés d’ici 5 ans. Au total, 4 % des canalisations relèvent du « niveau 1 » et 12 % du « niveau 2 ».

Par ailleurs, à 96 endroits les inspecteurs ont constaté la présence de cavités dans le sol à proximité des canalisations dont les travaux de remblayage étaient déjà prévus.

Le nombre d’égoutiers a diminué de 40 % par rapport aux années les plus fastes

Toujours selon le ministère, il est essentiel de mener les travaux d’entretien et assurer la gestion des canalisations installées il y a plus de 50 ans. Fin 2023, elles ne représentaient que 7 % du total, mais ce pourcentage devrait passer à 19 % en 2033 et à 40 % en 2043.

En 2023, le Japon comptait 27 000 agents municipaux chargés de l’entretien et de la gestion des égouts, un chiffre en baisse de 39 % par rapport aux 44 000 égoutiers de l’année record (1997). Comparée à la baissé de 14 % du nombre de fonctionnaires municipaux sur la période, la diminution du personnel d’assainissement est particulièrement notable.

Données utilisées

(Photo de titre : des pompiers tentent de secourir le chauffeur du camion tombé dans l’énorme cavité apparue à Yashio, dans la préfecture de Saitama. Photo prise le 28 janvier 2025. Jiji)