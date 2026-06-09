Le déclin du Japon : la disparition progressive des enfants

Japan Data

Le nombre d’enfants de moins de 15 ans au Japon a atteint un plancher record en 2026, avec 13,3 millions, soit 10,8 % de la population totale de l’Archipel. Le déclin se poursuit.

Des chiffres de plus en plus bas

Selon les données du ministère des Affaires intérieures et des Communications publiées le 5 mai, le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans au Japon est de 13,3 millions (à la date du 1er avril 2026). Ce résultat est inférieur de 360 000 à celui enregistré en 2025 et il continue de diminuer depuis 1982, soit pour la 45e année consécutive. Le chiffre est par ailleurs le plus bas depuis les premiers relevés en 1950.

Les enfants de moins de 15 ans représentent 10,8 % de la population, une baisse de 0,3 % par rapport à 2024 (52e année consécutive de baisse depuis 1975). Parallèlement, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 36,2 millions, représentant 29,5 % du total. Le chiffre est 2,7 fois plus important que la population d’enfants, montrant le déséquilibre flagrant de la démographie du pays.

Par tranche d’âge, les enfants âgés de 12 à 14 ans sont les plus nombreux (3,1 millions), suivi par les enfants de 9 à 11 ans (3,0 millions), ceux de 6 à 8 ans (2,8 millions), ceux de 3 à 5 ans (2,5 millions), et enfin ceux de 0 à 2 ans (2,2 millions).

Par ailleurs, la dernière édition de l’Annuaire démographique des Nations Unies montre que le Japon a le deuxième taux le plus bas d’enfants parmi les 37 pays ayant une population d’au moins 40 millions de personnes. Le plancher record concerne la Corée du Sud (10,2 %), et le Japon (10,8 %) est suivi de l’Italie (11,7 %) et l’Espagne (12,6 %).

Données utilisées

Données sur la population d’enfants au Japon (en japonais) et la population totale au Japon (en japonais), par le ministère des Affaires intérieures et des Communications.

(Photo de titre : PhotoAC)