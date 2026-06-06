Le classement mondial des dépenses militaires : où se trouve le Japon ?

Japan Data

En 2025, avec 2,9 % de hausse par rapport à l’année précédente et 41 % de plus en dix ans, les dépenses militaires mondiales chiffraient à 2 887 milliards de dollars. Classé 10e au palmarès mondial, le Japon a consacré 62,2 milliards de dollars à son budget de la défense.

1,4 % du PIB

Selon l’étude sur les budgets de la défense de 2025 de la SIPRI (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm), le Japon a consacré 62,2 milliards de dollars à ses dépenses militaires (9,7 % de plus qu’en 2024), ce qui le place, comme en 2024, au 10e rang mondial. Chiffré en yens, ce budget est en augmentation de 13,2 %, il atteint désormais les 9 301,2 milliards de yens.

Or, le budget de la défense japonaise était de 3 670 milliards de yens en 1988, il a franchi la barre des 4 000 milliards de yens en 1990 et a continué à progresser tout au long des années 90. Au début du XXIe siècle, il s’est maintenu autour des 5 000 milliards de yens et il a dépassé pour la première fois les 6 000 milliards de yens en 2023. Mais les dépenses ont bondi à plus de 8 000 milliards en 2024 pour chiffrer à plus de 9 000 milliards en 2025. En 2025, le budget représente alors 1,4 % du PIB japonais.

Au palmarès des dix pays ayant les plus gros budgets militaires, les États-Unis sont premier avec 954 milliards de dollars, En deuxième position, on trouve la Chine (environ 336 milliards de dollars), la Russie est troisième (environ 190 milliards de dollars), elle est suivie dans l’ordre par l’Allemagne, l’Inde, la Grande-Bretagne, l’Ukraine, l’Arabie saoudite, la France et le Japon. La Russie avait augmenté son budget de 5,9 % par rapport à 2024, et l’Ukraine rehaussé le sien de 20 %, pour atteindre les 84,1 milliards de dollars. Israël, classé 11e, a dépensé 48,3 milliards de dollars, une baisse de 4,9 % par rapport à 2024.

Les États-Unis, la Chine et la Russie représentent à eux trois la moitié des dépenses militaires mondiales

À lui seul, le budget des États-Unis représente le tiers des dépenses militaires mondiales. La Chine pèse pour environ 12 % et la Russie 6,6 %, à eux trois ils totalisent plus de la moitié des dépenses. De son côté, le budget militaire du Japon représente 2,2 % des dépenses mondiales et les 15 premiers pays du palmarès pèsent pour 80 % du total.

Les dépenses militaires représentent 2,5 % du PIB mondial, 3,1 % du PIB des États-Unis, 1,7 % pour la Chine et 7,5 % pour la Russie. En Allemagne, en Grande-Bretagne et en France les budgets de défense pèsent environ pour 2 % du PIB et 1,9 % en Italie.

Données utilisées

Trends in World Military Expenditure, 2025 (en anglais), par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI),

(Photo de titre : un char de combat de Type 10 en action pendant un exercice à tir réel au camp d’entraînement des Forces terrestre d’autodéfense japonaise appelé « Fuji Comprehensive Firepower Exercise » (sôka-en). Photo prise le 8 juin 2025, au champ de manœuvre de Higashi-Fuji, dans la préfecture de Shizuoka. Jiji)