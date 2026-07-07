Défense : que pensent les jeunes Japonais de l’état de leur sécurité nationale ?

Japan Data

Une enquête sur la sécurité nationale révèle qu’un nombre croissant d’adolescents japonais considèrent que les Forces d’autodéfense (FAD) contribuent grandement à la préservation de la paix dans l’Archipel.

Les FAD et les Trois principes non nucléaires

Les attaques menées conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran à la fin du mois de février ont eu de graves répercussions au Moyen-Orient et dans toute la communauté internationale. À la mi-mars, la Nippon Foundation a mené une enquête auprès de 1 000 jeunes Japonais âgés de 17 à 19 ans. L’objectif était d’évaluer comment ils perçoivent les menaces qui peuvent peser sur la sécurité du Japon.

Interrogés sur les facteurs qui ont jusqu’alors contribué à préserver la paix au Japon, la réponse la plus fréquemment donnée était « les Trois principes non nucléaires » (42,9 %), comme cela avait déjà été le cas lors de l’édition précédente de l’enquête, en janvier 2023, avec tout de même un recul de 2,6 points de pourcentage. Par ailleurs, la réponse « l’alliance nippo-américaine », qui était arrivée en troisième position lors de l’édition précédente, a perdu 6,9 points de pourcentage et n’est maintenant plus qu’en cinquième place, reflétant peut-être les exigences de l’administration américaine du président Donald Trump à l’égard du Japon. En revanche, la réponse « les Forces d’autodéfense », qui arrivait en deuxième position lors de l’édition précédente, a été plus fréquemment citée cette fois-ci, avec un gain de 9,2 points de pourcentage.

La réponse la plus fréquemment donnée concernant les menaces pesant sur le Japon dans les cinq années à venir était « affrontements ou conflits dans les régions avoisinantes » (45,3 %) suivie de « attaques armées contre le Japon », « attaques contre les bases militaires américaines » et « terrorisme intérieur ». Si le classement des réponses les plus fréquemment données reste inchangé par rapport à l’édition précédente de l’enquête, le nombre de personnes pour qui chacune des quatre premières réponses représentaient une menace a, lui, diminué.

Concernant les pays qui pourraient représenter une menace militaire pour le Japon, c’est la Corée du Nord qui est arrivée en première position, avec 66,8 % des personnes interrogées, accusant toutefois un recul de 10 points de pourcentage par rapport l’édition précédente de l’enquête. La Russie, qui était arrivée en deuxième position, a elle aussi perdu 10,1 points de pourcentage, a été citée par 44,5 % des répondants. Par ailleurs, le pourcentage de personnes ayant cité l’Iran et l’Irak a augmenté, reflétant la situation instable au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran.

Concernant l’augmentation continue depuis plus de dix ans des dépenses de défense, 34,5% ont déclaré y être favorables, y compris ceux qui se sont dits « plutôt » favorables, tandis que 24,4 % ont confié y être hostiles. Cependant, comparé à l’édition précédente de l’enquête, si le nombre de partisans comme celui des réfractaires a diminué, le pourcentage de personnes ayant répondu « je ne sais pas » a lui augmenté de 12,2 points de pourcentage pour se situer à 41,1 %. À noter que la proportion des femmes ayant répondu « je ne sais pas » a augmenté de pas moins de 15 points de pourcentage, laissant entendre qu’au Japon, nombreux sont les jeunes qui peinent à donner un sens à une situation internationale de plus en plus complexe.

Bien que le Japon maintienne ses trois principes non nucléaires, l’enquête s’est intéressée à la reconsidération de la position de l’Archipel sur les armes nucléaires. Les pourcentages sont restés inchangés par rapport à l’enquête précédente, soit un peu moins de 30 % pour le soutien à la « production nationale », la « possession nationale » et au « déploiement par un pays allié ». Toutefois, les résultats semblent différents chez les hommes et les femmes, ces dernières étant devenues plus favorables à ces trois possibilités.

S’agissant de l’introduction du service militaire obligatoire, la proportion de femmes et d’hommes qui s’y sont dits favorables (y compris ceux qui se déclaraient « plutôt » favorables) a légèrement augmenté par rapport à l’enquête précédente. Le pourcentage d’hommes qui se sont dits catégoriquement opposés au service militaire obligatoire a baissé de plus de 10 points, et s’élève maintenant à 45,2 %.

Données utilisées

Enquête auprès des adolescents sur la sécurité nationale (en japonais), menée par la Nippon Foundation.

(Photo de titre : PhotoAC)