Les Samouraï Blue : une huitième participation consécutive du Japon à la Coupe du monde de la FIFA

Japan Data

Les attentes sont élevées autour de l’équipe nationale japonaise à l’approche de la Coupe du monde 2026, après une campagne de qualification menée avec autorité et des victoires en matchs amicaux contre l’Écosse et l’Angleterre avant le tournoi.

Le chemin vers une huitième participation aux Mondiaux

Dirigée par Moriyasu Hajime, l’équipe nationale japonaise masculine dispute sa huitième Coupe du monde consécutive. Le Japon, actuellement 18e au classement mondial, évoluera dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas (7e), de la Suède(38e) et de la Tunisie (44e). Les Samouraï Blue entameront leur compétition face aux Pays-Bas le 14 juin (15 juin au Japon) au Dallas Stadium, au Texas.

Programme des matchs du Japon en première phase

(Dates et horaires au Japon)

Matchs de groupe (groupe F) Adversaire 15 juin (lundi), 5 h 00 Pays-Bas (Dallas) 21 juin (dimanche), 13 h 00 Tunisie (Monterey) 26 juin (vendredi), 8 h 00 Suède (Dallas)

Ancien milieu de terrain de la sélection japonaise, Moriyasu s’est forgé une solide réputation d’entraîneur au sein du club de Sanfrecce Hiroshima, qu’il a conduit à trois titres de champion du Japon en cinq saisons et demie. Entraîneur de l’équipe nationale depuis 2018, il avait notamment mené son équipe à des victoires historiques contre l’Allemagne et l’Espagne lors du Mondial 2022 au Qatar, permettant au Japon d’atteindre pour la deuxième fois consécutive les huitièmes de finale, avant une élimination aux tirs au but face à la Croatie.

Le Japon a largement dominé sa campagne qualificative, décrochant son billet avec 13 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Les supporters espèrent désormais voir Moriyasu mener cette sélection composée en grande majorité de joueurs évoluant en Europe au-delà des huitièmes de finale, un espoir renforcé par deux succès consécutifs 1-0 à l’extérieur en amical contre l’Écosse et l’Angleterre.

Deuxième tour des qualifications (novembre 2023–juin 2024)

Groupe B gagnant: 6 victoires – 0 défaite

Victoire 5–0 Myanmar

Victoire 5–0 Syrie

Victoire 1–0 Corée du Nord

Victoire 3–0 Corée du Nord (forfait)

Victoire 5–0 Myanmar

Victoire 5–0 Syrie

Troisième tour des qualifications (septembre 2024–juin 2025)

Groupe C gagnant : 7 victoires –2 matchs nuls –1 défaite

Victoire 7–0 Chine

Victoire 5–0 Bahrein

Victoire 2–0 Arabie saoudite

Match nul 1–1 Australie

Victoire 4–0 Indonésie

Victoire 3–1 Chine

Victoire 2–0 Bahrein

Match nul 0–0 Arabie saoudite

Défaite 0–1 Australie

Victoire 6–0 Indonésie

L’Association japonaise de Football a annoncé le 15 mai la liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial, composée presque exclusivement de footballeurs évoluant actuellement en Europe. Parmi les joueurs à suivre figurent l’attaquant Ueda Ayase (Feyenoord), les milieux Endô Victoireataru (Liverpool FC), Itô Junya (KRC Genk), Dôan Ritsu (Francfort) et Kubo Takefusa (Real Sociedad), le défenseur Tomiyasu Takehiro (Ajax) ainsi que le gardien Suzuki Zion (Parme).

L’absence notable est celle du milieu Mitoma Kaoru (Brighton), victime d’une blessure aux ischio-jambiers lors d’un match disputé le 9 mai. Le vétéran Nagatomo Yûto, l’un des trois seuls joueurs évoluant au Japon sélectionnés, participera quant à lui, à 39 ans, à sa cinquième Coupe du monde consécutive.

Les participations du Japon à la Coupe du monde

1998 (France)

Première phase

2002 (Japon / Corée du Sud)

Huitième de finale (défaite 0–1 contre la Turquie)

2006 (Allemagne)

Première phase

2010 (Afrique du Sud)

Huitième de finale (défaite aux tirs au but 3–5 contre le Paraguay)

2014 (Brésil)

Première phase

2018 (Russie)

Huitième de finale (défaite 2–3 contre la Belgique)

2022 (Qatar)

Huitième de finale (défaite aux tirs au but 1–3 contre la Croatie)

Données utilisées

(Photo de titre : le match amical des Samouraï Blue contre l’Angleterre au stade Wembley de Londres le 31 mars 2026. AFP/Jiji)