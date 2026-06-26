Les tours de bureaux ultramodernes de Tokyo : l’évolution de l’offre

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Dans certains quartiers de Tokyo autrefois saturés d’immeubles hétéroclites, les opérations de réaménagement urbain voient aujourd’hui s’élever des tours de bureaux ultramodernes. Les petits restaurants populaires, appréciés pour leur cuisine réconfortante et leurs prix abordables, disparaissent peu à peu et désormais, un simple déjeuner dans un café branché est d’un prix non négligeable.

2025 : un niveau élevé avec 1,13 million de m² de bureaux livrés

Selon l’« Étude sur l’offre de grands immeubles de bureaux dans les 23 arrondissements de Tokyo » réalisée par le promoteur Mori Trust, l’offre de grands immeubles de bureaux a atteint 1,13 million de mètres carrés en 2025. Ce chiffre représente une forte hausse par rapport aux 640 000 mètres carrés de 2024, marquant une année de livraisons particulièrement importantes.

Les volumes de bureaux livrés en 2026 et 2029 devraient être comparables à ceux de 2025. En revanche, les livraisons devraient être plus limitées en 2027, 2028 et 2030. Ainsi, l’offre moyenne sur les cinq prochaines années s’établirait à 870 000 mètres carrés par an, un niveau inférieur à la moyenne des vingt dernières années, qui est de 1,06 million de mètres carrés.

Les zones concernées par les nouvelles livraisons de bureaux se concentrent très largement dans les trois arrondissements centraux de Tokyo : Chiyoda, Chûô et Minato. Entre 2021 et 2025, Minato a représenté à lui seul 53 % de l’offre totale, notamment grâce aux projets de réaménagement du secteur de Toranomon–Shinbashi.

Pour la période 2026-2030, les trois arrondissements centraux devraient afficher des volumes comparables, chacun dépassant le million de mètres carrés. Si le secteur Yaesu–Nihonbashi–Kyôbashi continuera d’enregistrer un niveau élevé de nouvelles livraisons, les zones de développement devraient également se diversifier avec des projets dans les quartiers d’Uchisaiwaichô, Kasumigaseki et Nagatachô, ainsi qu’à Nishi-Shinjuku et Aoyama.

En revanche, l’offre de bureaux de taille moyenne s’est établie à 99 000 mètres carrés en 2025, un niveau quasiment identique à la moyenne des dix dernières années, qui s’élève à 98 000 mètres carrés. Elle devrait toutefois reculer à 44 000 mètres carrés en 2026, avant de repartir à la hausse en 2027 pour atteindre 88 000 mètres carrés.

Données utilisées

Étude sur l’offre de grands immeubles de bureaux dans les 23 arrondissements de Tokyo 2026 (en japonais), par Mori Trust.

(Photo de titre : Takanawa Gateway City, vaste complexe multifonctionnel développé par JR East dans l’arrondissement de Minato, à Tokyo, lors de son ouverture complète au public, le 28 mars 2026. Jiji)