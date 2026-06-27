Mrs. Green Apple au top : le classement des chansons japonaises ayant généré le plus de droits d’auteur

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« Lilac » du groupe Mrs. Green Apple a été la chanson ayant généré le plus de redevances au Japon au cours de l’exercice fiscal 2025. Le groupe a par ailleurs placé deux autres titres dans le top 10 de ce classement.

Un méga-hit aux 900 millions d’écoutes

L’Association japonaise pour les droits d’auteur, des compositeurs et des éditeurs (JASRAC) a annoncé que l’œuvre ayant perçu le montant le plus élevé de redevances de droits d’auteur au titre de l’exercice 2025 était « Lilac » (Lilas) de Mrs. Green Apple. Sorti en avril 2024 comme générique d’ouverture de l’anime télévisé Oblivion Battery, le morceau a dépassé les 900 millions d’écoutes cumulées en streaming, égalant le record de rapidité pour atteindre ce seuil. En plus d’avoir occupé la première place des montants redistribués au titre de la diffusion interactive, il s’est également classé deuxième pour les revenus issus du karaoké, confirmant son statut de méga-hit exploité dans de nombreux domaines.

Le parolier et compositeur Ômori Motoki a commenté : « À l’avenir aussi, je souhaite continuer à créer en prenant du plaisir, tout en faisant face à la solitude, à la souffrance et aux tourments qui peuvent me traverser. Et je tiens également à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure. »

La deuxième place revient à « Kawa no nagare no yô ni », interprété par Misora Hibari, tandis que la troisième est occupée par « Bling-Bang-Bang-Born » de Creepy Nuts.

Top 10 des montants redistribués au titre des droits d’auteur (œuvres japonaises)

Chanson Artiste 1 « Lilac » (Lilas) Mrs. Green Apple 2 « Kawa no nagare no yô ni » (Comme le flot d’une rivière) Misora Hibari 3 « Bling-Bang-Bang-Born » Creepy Nuts 4 « Ao to natsu » (Bleu et été) Mrs. Green Apple 5 « Soranji » Mrs. Green Apple 6 « Idol » Yoasobi 7 « Astro Boy » Kamitakada Boys Choir 8 « A Cruel Angel’s Thesis » Takahashi Yôko 9 « Genki o dashite » (Garde le moral) Takeuchi Mariya 10 BO de One Piece Tanaka Kôhei



(À gauche) « Kawa no nagare no yô ni » © Nippon Columbia / Hibari Production ; (à droite) « Bling-Bang-Bang-Born » © Sony Music Labels Inc.

Les revenus tirés des droits d’auteur musicaux (redevances) pour l’exercice 2025, annoncés simultanément, ont atteint 152,3 milliards de yens (823 millions d’euros), soit une hausse de 5,4 % par rapport à l’exercice précédent, établissant ainsi un nouveau record historique.

Par grands secteurs d’exploitation, la catégorie des « diffusions interactives » ; qui regroupe les services de streaming musical par abonnement ainsi que les plateformes telles que YouTube ; a progressé de 9,6 % sur un an pour atteindre 61,82 milliards de yens (335 millions d’euros), franchissant pour la première fois le seuil des 60 milliards de yens. Déjà orientée à la hausse depuis l’exercice 2015 environ, cette catégorie a bénéficié, depuis la pandémie de Covid-19, de l’accélération de la numérisation et de l’essor des usages en ligne, favorisant le recours aux abonnements de streaming et aux services de vidéo à la demande.

Les représentations publiques (concerts, spectacles en direct, etc.) ont également enregistré de solides résultats, avec une hausse de 11,9 % à environ 29,11 milliards de yens (157 millions d’euros), portée par l’augmentation du nombre de grands événements musicaux et par la hausse du prix des billets.

Données utilisées

(Photo de titre : la pochette de « Lilas » et les membres de Mrs. Green Apple ; au centre, Ômori Motoki, auteur-compositeur de la chanson. Avec l’aimable autorisaion de la JASRAC)