Catastrophes météorologiques au Japon : le nouveau code couleur et système d’informations

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Ne pas bouger ou se préparer à partir ? Un code couleur comprenant cinq niveaux clarifie les mesures à prendre en cas de catastrophe liée aux conditions météorologiques au Japon. Le système indique notamment quand évacuer.

Une communication plus claire

Alors que nous sommes entrés dans la saison des pluies de 2026 et qu’approchent les mois d’été et d’automne propices aux typhons, l’Agence météorologique du Japon (JMA) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a introduit un nouveau système de partage d’informations concernant les désastres liés aux conditions météorologiques.

Selon le nouveau système, les catastrophes se classent en quatre catégories.

Les crues Couvre les débordements de 400 des plus importantes rivières et fleuves au Japon.

Les fortes pluies Couvre les fortes précipitations et les débordements de rivières secondaires affluentes, ainsi que l’inondation de bâtiments.

Les glissements de terrain Couvre les glissements de terrain et les coulées de débris sur les pentes.

Les ondes de tempête Couvre des cas où le niveau de la mer monte en raison de la chute de la pression atmosphérique et où des vents violents entraînent les vagues vers les zones littorales.

Le nouveau système définit cinq niveaux indiquant le degré d’urgence, clarifiant ainsi les mesures à prendre par les résidents des zones concernées. Les différentes couleurs de chaque niveau seront utilisées par les municipalités dans leurs bulletins d’informations sur les catastrophes, y compris en ligne, et dans les actualités à la télévision comme sur internet. Les foyers sont invités à évoquer les mesures à prendre dans chaque cas de figure, pour ainsi être bien préparés aux catastrophes.

Niveau Mesure à prendre 5. Alerte spéciale Vie en danger. Assurez immédiatement votre sécurité personnelle. Évacuation obligatoire pour tous au niveau 4. N’attendez pas le niveau 5. 4. Alerte urgente Tous les habitants doivent se mettre en sécurité. 3. Alerte Évacuez les personnes âgées et ceux qui ont besoin d’aide. 2. Avis Discutez avec les membres de votre famille et vérifiez les itinéraires d’évacuation. 1. Avis préliminaire Prenez connaissance des informations relatives à la catastrophe.

Source : graphique créé par Nippon.com à partir d’informations publiées par la JMA et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

Au niveau 2 (avis, couleur jaune), les ménages doivent vérifier les procédures d’évacuation, notamment les itinéraires et les affaires qu’ils doivent emporter, en cas d’aggravation de situation.

Au niveau 3 (alerte, couleur rouge), il faut évacuer les personnes âgées et ceux qui ont besoin d’aide. Les autres doivent interrompre ce qu’ils sont en train de faire et se préparer à évacuer.

Le niveau 4 (alerte urgente, couleur violette) est à un ordre d’évacuation émis par les autorités locales que tous les habitants doivent respecter.

Le niveau 5 (alerte spéciale, couleur noire) est déclaré dans le cas où la catastrophe a déjà eu lieu ou est sur le point de se produire. À ce stade, l’évacuation peut être dangereuse. Faites sans tarder le nécessaire pour assurer votre sécurité personnelle dans votre environnement immédiat.

Données utilisées

Informations sur le nouveau système d’information sur les catastrophes (en japonais) du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

(Photo de titre : maisons inondées à la suite de la crue de la rivière Tsukada à Wajima, dans la préfecture d’Ishikawa, le 22 septembre 2024. Jiji)