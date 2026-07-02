Nombre de naissances au Japon : un nouveau plancher record

Japan Data

Le nombre de naissances au Japon a diminué pour la dixième année consécutive. Voici les derniers chiffres de la démographie déclinante de l’Archipel.

L’évolution de la démographie du Japon

Les statistiques démographiques (estimations) publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent qu’en 2025, il y a eu 671 236 naissances au Japon, soit 14 937 de moins que l’année précédente. Le chiffre, qui ne cesse de plonger depuis dix années de suite, est le plus faible depuis les premières statistiques en 1899.

Concernant le taux de fécondité total (le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme), il est également le plus bas jamais enregistré, à 1,14 (- 0,01 point en glissement annuel). Ce taux est généralement plus faible dans les préfectures de l’est du Japon que celles de l’ouest. Tokyo n’est qu’à 0,96 enfant par femme, Miyagi et Hokkaidô à 1,00. Les chiffres les plus élevés se retrouvent à Okinawa (1,52), Miyazaki (1,43), puis Fukui (1,45), Nagasaki (1,42), Shimane (1,41) et Kagawa et Kumamoto (toutes à 1,40).

Notons que le nombre de mariages a augmenté pour la deuxième année consécutive (+ 4 027), atteignant 489 119, mais ce total demeure bien bas. Puisque l’attitude des Japonais envers les grossesses hors mariage est généralement négative, si ces chiffres restent faibles, le nombre de naissances ne devrait pas rebondir non plus.

Les chiffres de la démographie au Japon

2025 (estimations) 2024 Naissances 671 236 686 173 Taux de fécondité total 1,14 1,15 Décès 1 589 489 1 605 378 Changement naturel de population - 918,253 - 919,205 Mariages 489 119 485 092 Divorces 179 068 185 904 Source : graphique créé par Nippon.com à partir des statistiques démographiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

En 2025, le nombre de décès annuel a été de 1 589 489, soit un premier chiffre en baisse depuis cinq ans. La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) diminue de façon très rapide, à - 918 253.

Durant le premier baby boom (1947-49), juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances annuelles au Japon avait dépassé 2,5 millions, et leur total sur une année avait été de plus de 2 millions durant le deuxième baby boom (1971-74). Depuis lors, ces chiffres ont constamment décliné, sans aucune hausse lorsque les personnes nées durant le second baby boom ont atteint l’âge d’avoir des enfants, avant de passer sous le nombre de décès pour la première fois en 2007.

Données utilisées

Les statistiques publiques démographiques (en japonais), par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : PhotoAC)