Record du nombre d’étudiants étrangers au Japon : l’évolution des chiffres et les principales nationalités

Japan Data

Le nombre d’étudiants étrangers au Japon a atteint un nouveau record en 2025, dépassant le chiffre des 400 000 pour la première fois.

Selon une étude de l’Organisation japonaise d’assistance aux étudiants (JASSO), un organisme administratif indépendant, le Japon comptait 408 069 étudiants étrangers au 1er mai 2025. Cela représente une hausse de 21,2 % par rapport à l’année précédente et marque la première fois que leur nombre dépasse le seuil des 400 000.

Le nombre de ces étudiants sur l’Archipel a augmenté régulièrement à partir de 2013, atteignant environ 312 000 en 2019. Après un recul lié à la crise sanitaire, la tendance est repartie à la hausse en 2023. Les chiffres de 2025 comprennent notamment un record de 140 174 étudiants inscrits dans des écoles de langue japonaise.

Par ailleurs, 267 895 étudiants fréquentaient un établissement d’enseignement supérieur. Parmi eux, 106 829 étaient inscrits dans des écoles professionnelles (senmon gakkô) ou d’autres établissements de formation spécialisée, 97 107 suivaient un cursus universitaire de premier cycle ou étudiaient dans un collège universitaire ou un institut supérieur de technologie (kôtô senmon gakkô), tandis que 60 013 étaient des étudiants de master ou de doctorat.

Les étudiants originaires d’Asie représentaient une très large majorité, avec 93,4 % du total (381 148 personnes), loin devant ceux venus d’Europe (3,4 %, soit 13 895) et d’Amérique du Nord (1,3 %, soit 5 216).

La Chine demeure de loin le principal pays d’origine avec 131 097 étudiants (32,1 % du total), suivie du Népal (100 239, 24,6 %), du Vietnam (43 366, 10,6 %), du Myanmar (29 413, 7,2 %), du Sri Lanka (17 626, 4,3 %), de la Corée du Sud (14 612, 3,6 %) et du Bangladesh (11 392, 2,8 %). Les effectifs en provenance du Népal et du Myanmar ont particulièrement progressé, avec une hausse respective d’environ 35 % et 13 % sur un an.

Au total, 54,7 % des étudiants étrangers étaient des hommes, 45,2 % des femmes, tandis que 0,1 %se sont déclarés non binaires.

Enfin, l’Université Waseda accueillait le plus grand nombre d’étudiants étrangers (5 541), devant l’Université de Tokyo (4 922), l’Université Ritsumeikan (3 386), l’Université d’Économie du Japon (Fukuoka, 2 948) et l’Université Ritsumeikan pour l’Asie-Pacifique (2 927).

Données utilisées

Données sur les étudiants étrangers (en japonais) l’Organisation japonaise d’assistance aux étudiants (JASSO).

(Photo de titre : Pixta)