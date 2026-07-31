Quels sont les stades couverts du Japon et les projets en cours ?

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Alors que les Chiba Lotte Marines devraient prochainement quitter leur stade actuel pour un nouveau dôme, voici un tour d’horizon du Tokyo Dome et des autres stades couverts du Japon.

Une ouverture envisagée en 2034

L’équipe de baseball des Chiba Lotte Marines devrait quitter son actuel Zozo Marine Stadium pour s’installer dans un nouveau stade couvert.

Le 2 juin, la municipalité de Chiba, les Chiba Lotte Marines et Aeon Mall ont annoncé qu’ils élaboreraient d’ici l’année prochaine un plan directeur pour la construction d’un nouveau stade destiné au club, avant de prendre une décision définitive sur le lancement du projet. Si celui-ci est validé, l’ouverture de la nouvelle enceinte est provisoirement prévue aux alentours de 2034.

Propriétaire du Zozo Marine Stadium, inauguré en 1990, la ville de Chiba avait annoncé en mai son intention de le remplacer par un nouveau stade situé à environ un kilomètre de son emplacement actuel. Le projet initial prévoyait une enceinte à ciel ouvert, mais les Chiba Lotte Marines ont demandé qu’il soit revu, invoquant la nécessité de mieux faire face aux épisodes de chaleur extrême ainsi que la demande croissante du public en faveur d’un stade couvert de type dôme.

Les principaux stades couverts du Japon

Tokyo Dome (Tokyo, 1988)



(Photo AC)

Premier stade couvert du Japon, il est doté d’un toit en membrane de fibre de verre maintenu par une légère surpression d’air à l’intérieur de l’enceinte. Stade officiel des Yomiuri Giants. il peut accueillir 55 000 spectateurs.

Mizuho PayPay Dome Fukuoka (Fukuoka, 1993)



(Photo AC)

Premier stade couvert japonais équipé d’un toit rétractable, il dispose de 40 412 places et accueille les matchs des Fukuoka SoftBank Hawks.

Kyocera Dome Osaka (Osaka, 1997)



(Photo AC)

Situé près de l’embouchure de la rivière Kizu, ce stade utilise les vents marins pour assurer une ventilation naturelle. D’une capacité maximale de 55 000 places, il est le stade des Orix Buffaloes et accueille également certaines rencontres des Hanshin Tigers.

Vantelin Dome Nagoya (Nagoya, 1997)



(Photo AC)

La partie centrale de son toit est constituée de verre à double vitrage, permettant d’organiser des matchs ou des événements sans éclairage artificiel par temps ensoleillé. Stade officiel des Chunichi Dragons, il peut recevoir 49 185 spectateurs

Belluna Dome (Tokorozawa, stade couvert depuis 1999)



(Photo AC)

Ouvert en 1979 sous le nom de Seibu Lions Stadium, ce stade était à l’origine en plein air. Un toit a été ajouté en 1999. Il compte 31 552 places et accueille les Saitama Seibu Lions.

Daiwa House Premist Dome (Sapporo, 2001)



(Photo AC)

Le stade couvert le plus septentrional du Japon possède une pelouse naturelle amovible. Il a accueilli plusieurs rencontres de la Coupe du monde de football de 2002. Sa capacité maximale est de 53 820 places et il est aujourd’hui le stade du club de football Hokkaidô Consadole Sapporo. Jusqu’en 2022, il accueillait également les matchs des Hokkaidô Nippon-Ham Fighters.

Es Con Field et un futur grand stade à Tokyo



(Photo AC)

À ces enceintes s’ajoute l’ES CON Field Hokkaidô (photo ci-dessus), inauguré en 2023. Premier stade de baseball japonais doté d’une pelouse naturelle et d’un toit rétractable, il peut accueillir environ 35 000 spectateurs et est le nouveau domicile des Hokkaidô Nippon-Ham Fighters.

Par ailleurs, un nouveau stade couvert pourrait voir le jour dans le quartier de Tsukiji, sur l’ancien site du marché aux poissons de Tokyo. Un consortium réunissant notamment Mitsui Fudosan et le Yomiuri Shimbun Group prévoit la construction d’une enceinte couverte d’environ 50 000 places, dont l’ouverture est envisagée au début des années 2030.

Données utilisées

(Photo de titre : le stade Zozo Marine Stadium. Jiji)