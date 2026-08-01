Des Beatles à la K-pop : comment les stars internationales ont conquis les scènes japonaises

Japan Data

Soixante ans se sont écoulés depuis la célèbre tournée des Beatles au Japon. Aujourd’hui, ce sont les artistes de K-pop qui dominent largement les concerts internationaux dans l’Archipel.

Le 29 juin 1966, les Beatles arrivent au Japon pour une visite historique. À partir du lendemain, ils donnent cinq concerts en trois jours au Nippon Budôkan de Tokyo, attirant au total près de 50 000 spectateurs.

Réunissant une foule de fans en délire, ces concerts deviennent un véritable phénomène de société. Ils marquent un tournant dans l’histoire du divertissement au Japon et contribuent à faire du Budôkan une salle de référence pour les plus grands artistes internationaux. Dans les années 1970, des groupes tels que Deep Purple, Queen ou Cheap Trick s’y produisent lors de leurs tournées japonaises, au point que la salle est bientôt connue à l’étranger simplement sous le nom de « Budôkan ».



Michael Jackson acclamé à son arrivée à l’aéroport de Narita le 8 décembre 1988 pour une tournée dans le pays. (© Jiji)

En 1988, l’ouverture du Tokyo Dome, capable d’accueillir plus de 50 000 spectateurs, ouvre une nouvelle page. De la fin des années 1980 jusqu’aux années 1990, les plus grandes vedettes occidentales, parmi lesquelles Michael Jackson, Madonna et Sting, s’y succèdent pour des concerts de grande envergure.

La K-pop occupe la place

À partir des années 2010, les artistes de K-pop prennent progressivement la tête des artistes internationaux se produisant au Japon. Selon les données de l’Association of Concert Promoters Conference (ACPC), qui analyse le marché des spectacles vivants de ses membres, la Corée du Sud a dépassé l’Amérique du Nord en 2024 en nombre de représentations d’artistes étrangers organisées au Japon. En 2025, une série de concerts de très grande ampleur a encore accéléré cette progression : le marché de la K-pop a atteint environ 88,3 milliards de yens (475 millions d’euros), représentant 13,7 % du marché japonais des spectacles en direct.

Données utilisées

(Photo de titre : les Beatles arrivent à l’aéroport de Haneda, à Tokyo, le 29 juin 1966. Jiji)