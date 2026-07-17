Les librairies au Japon : un nombre en baisse progressive depuis 1998

Japan Data

Le nombre de librairies au Japon est tombé sous la barre des 10 000 à la fin du mois de mars, soit à peine 40 % du niveau record atteint en 1998.

Les fermetures de librairies se poursuivent

Selon les données de la Japan Publishing Organization for Information Infrastructure Development, le pays comptait 9 993 librairies au 31 mars 2026, soit environ 40«% du niveau record atteint en 1998.

Au cours de l’exercice 2025, 499 librairies ont fermé leurs portes, tandis que 102 nouvelles seulement ont ouvert, soit près de cinq fois plus de fermetures que d’ouvertures.

Le nombre de municipalités ne disposant d’aucune librairie continue également d’augmenter. D’après les statistiques de la Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 510 municipalités, soit 29,3«% de l’ensemble des municipalités japonaises, étaient dépourvues de librairie à la fin du mois de mars 2026.

En dehors des grands centres urbains, les habitants ont ainsi de moins en moins d’occasions de feuilleter des ouvrages et de choisir leurs livres en magasin. Cette évolution suscite des inquiétudes quant à l’élargissement des inégalités d’accès aux livres et à la culture.

Données utilisées

Statistiques sur le nombre de librairies (en japonais), par Publishing Organization for Information Infrastructure Development.

(Photo de titre : Pixta)