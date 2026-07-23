Smartphone au volant : au Japon, les accidents repartent à la hausse

Japan Data

Le nombre d’accidents de la route liés à l’utilisation du smartphone au Japon a augmenté de manière constante au cours des cinq dernières années.

Un simple coup d’œil sur son téléphone peut avoir des conséquences dramatiques

Selon l’Agence nationale de la police, 148 accidents de la route graves impliquant un conducteur utilisant un smartphone ont été recensés en 2025, dont 26 accidents mortels. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le début des statistiques en 2015. Après une baisse temporaire consécutive à la révision du code de la route en 2019 (qui avait renforcé les sanctions contre l’utilisation du smartphone au volant) ainsi qu’à la diminution des déplacements pendant la crise sanitaire, le nombre de ces accidents est reparti à la hausse. Il augmente de manière continue depuis 2021.

La majorité des accidents surviennent parce que les conducteurs détournent les yeux de la route pour regarder l’écran de leur téléphone. Il se trouve que 2,7 % des accidents liés à l’utilisation d’un smartphone ont été mortels, contre 0,8 % pour ceux sans smartphone. Autrement dit, le risque qu’un accident soit mortel est 3,4 fois plus élevé lorsqu’un téléphone est en cause.

Un accident survenu en mars dans un tunnel de la Shin-Meishin Expressway, à Kameyama (préfecture de Mie), illustre ce danger. Selon les enquêteurs, une conductrice de poids lourd regardait son smartphone afin de réaliser une capture d’écran lorsqu’elle a percuté une file de véhicules. L’accident a coûté la vie à six personnes, dont trois enfants. D’après les déclarations du parquet lors de l’ouverture du procès, la conductrice avait quitté la route des yeux pendant environ 13 secondes, alors qu’elle circulait à 82 km/h.

Plusieurs études montrent qu’un conducteur s’expose déjà à un risque accru dès qu’il regarde l’écran de son téléphone pendant plus de deux secondes. Selon l’Agence nationale de la police, un véhicule roulant à 60 km/h parcourt environ 33,3 mètres en deux secondes. Même en pensant respecter une distance de sécurité, quelques instants d’inattention suffisent donc à provoquer un accident grave.

Données utilisées

Statistiques sur les accidents de la route impliquant l’utilisation du smartphone (en japonais), par l’Agence nationale de la police.

(Photo de titre : Pixta)