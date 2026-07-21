Les Japonais donnent-ils leur sang ? Les données de la Croix-Rouge

Japan Data

Les dons de sang au Japon sont restés globalement stables en 2025, les donneurs plus âgés compensant le recul de la participation des jeunes générations.

Le vieillissement démographique pèse sur les dons de sang

Donner son sang est un geste essentiel qui permet de sauver des vies. Selon les données de la Croix-Rouge japonaise, 2,24 millions de litres de sang ont été collectés au cours de l’exercice 2025. Le nombre total de donneurs a légèrement progressé de 0,3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 5 001 234 personnes.

Donneurs de sang au Japon par tranche d’âge

16–19 ans : 215 063 donneurs

215 063 donneurs 20–29 ans : 651 483 donneurs

651 483 donneurs 30–39 ans : 692 506 donneurs

692 506 donneurs 40–49 ans : 1 041 107 donneurs

1 041 107 donneurs 50–59 ans : 1 589 829 donneurs

1 589 829 donneurs 60–69 ans : 811 246 donneurs

Depuis l’exercice 1995, le nombre de donneurs âgés de 50 et 60 ans augmente régulièrement. À l’inverse, les dons des personnes dans la vingtaine, qui constituaient le principal groupe de donneurs dans les années 1990, diminuent progressivement. Les dons des trentenaires sont également en recul depuis les années 2010, tandis que ceux des quadragénaires baissent continuellement depuis les environs de 2020.

Cette évolution s’explique notamment par le vieillissement de la population et la baisse de la natalité au Japon. Elle est également liée à la réduction du nombre de collectes mobiles : les bus de collecte de sang se rendent désormais moins souvent dans les entreprises et les centres commerciaux qu’avant la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, la généralisation du télétravail complique le recrutement de donneurs lors des collectes organisées dans les entreprises et les grands immeubles de bureaux.

Une grande partie du sang destiné aux transfusions ainsi que des médicaments dérivés du plasma (obtenus à partir de protéines extraites du plasma sanguin des donneurs) est utilisée pour soigner les personnes âgées. Avec le vieillissement rapide de la population, le recrutement de nouveaux donneurs parmi les jeunes générations est devenu un enjeu majeur pour garantir l’approvisionnement en sang et assurer la prise en charge médicale des seniors.

Données utilisées

Rapport sur la situation des dons de sang pour l’année fiscale 2025 (en japonais), par la Croix-Rouge japonaise.

(Photo de titre © IllustAC)