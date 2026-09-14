Accidents de travail au Japon : les décès et blessures par âge et par secteur

Japan Data

Le nombre de blessures graves au travail a augmenté au Japon au cours de la dernière décennie, les travailleurs de plus de 60 ans représentant désormais une part plus importante de ce total.

Une baisse du nombre de morts

Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, en 2025, le nombre de décès liés à des accidents du travail a baissé de 46, pour atteintre un plancher record de 700.

En outre, le nombre des décès ajouté au nombre de blessures non fatales ayant entraîné une absence au travail de 4 jours ou plus est de 135 333, ce qui représente une diminution de 385 par rapport à 2024. Chez les travailleurs âgés de 60 ans et plus, le total s’est élevé à un chiffre record de 42 318. Par ailleurs, la proportion d’accidents impliquant cette tranche d’âge a poursuivi sa hausse pour atteindre 31,3 % en 2025.

Le secteur de la construction est le plus concerné

Dans les années 1990, on dénombrait plus de 2 000 décès annuels liés aux accidents du travail, mais ce chiffre a désormais été divisé par deux. En revanche, le nombre total de décès et de blessures non fatales entraînant une absence de travail de 4 jours ou plus a progressivement augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant 105 718 en 2009.

Par secteur, le plus grand nombre de décès en 2025 a été enregistré dans le BTP, avec 214 morts (31 % du total), suivi de 115 dans l’industrie manufacturière et 80 dans le transport terrestre de marchandises (en incluant les camions). En ce qui concerne le nombre combiné des décès et blessures non fatales entraînant une absence de travail de quatre jours ou plus, l’industrie manufacturière a le chiffre le plus élevé, avec 26 371.

En 2023, il y a eu en moyenne 4,02 accidents annuels pour 1 000 travailleurs âgés de 60 ans ou plus. Cela représente un chiffre environ deux fois plus élevé que pour les hommes âgés de 30 à 34 ans, et plus de quatre fois supérieur à celui des femmes de cette catégorie d’âge.

Données utilisées

Données sur les accidents du travail (en japonais), du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)