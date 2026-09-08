Soins à long terme des personnes âgées : combien ça coûte au Japon ?

Japan Data

Selon une enquête récente menée auprès des cinquantenaires et des soixantenaires du Japon, plus de la moitié des personnes interrogées déclarent n’avoir encore pris aucune disposition financière en prévision de leurs futurs besoins en soins de longue durée. Voyons également le montant qu’il faudrait approximativement engager pour la prise en charge des seniors dans les établissements du pays.

Des fonds importants à prévoir

Le Japon figure parmi les pays où l’espérance de vie est la plus élevée au monde. Si vivre longtemps est généralement considéré comme une chance, la question du financement des dépenses courantes et des soins de longue durée peut aussi être une source d’inquiétude.

Lifull Senior, service en ligne qui fournit des informations sur les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée, a estimé le coût total nécessaire pour prendre en charge une personne pendant un an à domicile, puis pendant cinq ans dans une maison de retraite privée. Selon cette estimation, il faudrait compter près de 23 millions de yens par personne (125 000 euros).

Début juin, Lifull Senior a réalisé une enquête sur la perception du coût des soins de longue durée auprès de 304 personnes âgées de 50 à 69 ans, qui commencent à réfléchir à leurs propres besoins futurs, et de 317 personnes âgées de 30 à 49 ans, susceptibles d’être amenées à s’occuper de leurs parents à l’avenir.

Interrogés sur la somme qu’ils estimaient nécessaire pour financer leurs propres soins de longue durée, les répondants dans la cinquantaine et la soixantaine étaient les plus nombreux (42,1 %) à répondre qu’ils n’en savaient rien. Les résultats montrent également que 56,2 % n’avaient pris aucune disposition financière afin de couvrir ces dépenses.

Seuls 6,2 % des répondants ont indiqué avoir mis de côté 20 millions de yens ou davantage, soit une somme proche des 23 millions de yens estimés nécessaires pour les soins de longue durée.

Cependant, lorsque des personnes âgées ont besoin de soins de longue durée sans avoir suffisamment préparé leur financement, il n’est pas rare que leurs enfants soient obligés de prendre en charge la différence. Un représentant de Lifull Senior souligne ainsi l’importance de « discuter de ces questions suffisamment tôt et de recueillir des informations sur les moyens de limiter le coût des soins de longue durée, afin de réduire la charge pesant à la fois sur les personnes âgées et leurs enfants ».

Les établissements situés dans les centres-villes ou à proximité des grandes gares sont certes plus pratiques, mais leurs frais d’admission et leurs mensualités ont tendance à être élevés en raison du prix du foncier. Pour réduire sensiblement les dépenses, il peut donc être utile d’élargir les recherches aux zones périphériques des communes voisines, même si leur localisation n’est pas idéale.

Selon les estimations de coûts publiées en ligne par Lifull Senior, une autre possibilité consiste à chercher au-delà de Tokyo, notamment dans les préfectures de Kanagawa, Chiba et Saitama. À titre d’exemple, les frais d’entrée moyens dans un établissement de soins de longue durée à Saitama sont inférieurs d’environ 6,2 millions de yens à ceux pratiqués à Tokyo. Les mensualités sont également moins chères d’environ 74 000 yens.

Données utilisées

Données de l’enquête sur les coûts des soins de longue durée et les moyens de réduire les dépenses liées aux maisons de retraite (en japonais), de Lifull Senior.

(Photo de titre : PhotoAC)