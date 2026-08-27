Clap de fin pour le fonds Cool Japan ?

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Le fonds Cool Japan a vu le jour en 2013, avec pour objectif de promouvoir des contenus et des produits japonais dans le monde entier. Mais, au fil des années, il a accumulé des pertes de plus de 50 milliards de yens (270 millions d’euros). Il pourrait être supprimé ou se voir fusionner avec une organisation.

Plus de 140 milliards de yens d’investissements de la part du gouvernement

Selon le rapport d’activité du fonds Cool Japan de l’année fiscale 2025 paru le 24 juin, ses revenus ont chuté de 88 % comparé à l’année précédente, où ils s’élevaient à 4,4 milliards de yens. L’organisation a enregistré des pertes nettes de 15,7 milliards de yens.

Le fonds Cool Japan a été créé en novembre 2013. Jusqu’en avril 2026, un total de 151,3 milliards de yens (820 millions d’euros) de capitaux ont été investis. 140,6 milliards de yens provenaient du gouvernement japonais. L’objectif est faire le lien entre l’attrait culturel du Japon et la croissance industrielle. Le gouvernement japonais et les entreprises privées ont mis leurs fonds en commun afin d’investir en continu dans des projets reliés à la promotion de contenus créatifs, de spécialités régionales et de produits traditionnels japonais à l’étranger, ainsi que dans des initiatives pour le secteur du tourisme.



Ouvert en tant que plateforme pour la promotion de la culture japonaise depuis Osaka vers le monde entier, le Cool Japan Park Osaka était l’une des initiatives financéespar le fonds Cool Japan. Photo prise le 23 février 2019. (© Jiji)

Au total, 204 milliards de yens ont été investis dans 83 projets, dont des initiatives à l’étranger et dans des programmes à moyen et à long terme qui, autrement, présenteraient un risque élevé et dans lesquels il serait difficile pour des entreprises privées d’investir seules. Cependant, un nombre accru de projets étant abandonnés sans récupérer le capital initial investi, des pertes considérables se sont accumulées au fil des années et nombreux ont commencé à se demander si cette approche est vraiment efficace pour développer la demande à l’étranger et donner un coup de souffle à l’industrie japonaise.

Un déficit qui continue de se creuser

Depuis 2019, le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a élaboré trois plans d’investissement, définissant des objectifs minimum à atteindre. Dans le plan révisé de novembre 2022, l’objectif était d’enrayer l’accumulation du déficit à l’horizon 2024 et de réduire les pertes à 42,6 milliards de yens lors de l’année 2025. Le déficit a toutefois continué d’augmenter, atteint plus de 50 milliards de yens. L’objectif initial est ainsi devenu de plus en plus inaccessible.

Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Akazawa Ryôsei, a déclaré que si l’objectif n’était pas atteint, le ministère « envisagerait de prendre des mesures concrètes pour soit supprimer soit fusionner le fonds avec d’autres organismes. » Un comité de révision devrait voir le jour prochainement.

Données utilisées

(Photo de titre : cérémonie d’inauguration du fonds Cool Japan, le 25 novembre 2013. Jiji)