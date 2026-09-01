Le Shinkansen Série 500 sur le point de tirer sa révérence

Japan Data

Le Shinkansen Série 500, premier train japonais à atteindre 300 kilomètres à l’heure en service commercial régulier, doit bientôt être mis à la retraite. Retour sur les différentes générations de trains qui ont progressivement accru la vitesse des déplacements sur les lignes de Shinkansen Tôkaidô, San’yô et Kyûshû.

Des trains associés à des personnages populaires

Série 500 (1997-2027, 300 km/h)

Le Shinkansen Série 500 doit être retiré du service régulier fin janvier 2027, en raison du vieillissement de ses rames. Lors de sa mise en service en 1997, il était le train le plus rapide au monde en exploitation commerciale régulière, atteignant 300 kilomètres à l’heure sur la ligne San’yô, entre Shin-Osaka (Osaka) et la gare de Hakata (Fukuoka). Le train est reconnaissable à sa carrosserie arrondie, semblable à celle d’un avion, et à son long nez particulièrement effilé.



Un Shinkansen Série 500 aux couleurs de Hello Kitty (Photo AC)

Après avoir été retiré du service des Nozomi, le Série 500 a principalement circulé comme train local Kodama sur la ligne San’yô. Il est également devenu populaire grâce à plusieurs opérations événementielles limitées dans le temps, notamment en partenariat avec l’anime Neon Genesis Evangelion ou encore le personnage de Hello Kitty.



Le « 500 Type EVA », Série 500 inspiré de l’anime Evangelion (Photo AC)

Matériel roulant utilisé sur les lignes Shinkansen Tôkaidô, San’yô et Kyûshû

Les autres générations de matériel roulant utilisées sur les lignes Shinkansen Tôkaidô, San’yô et Kyûshû sont présentées ci-dessous, avec leur vitesse maximale d’exploitation au moment de leur mise en service.

Série 0 (1964-2008, 210 km/h)



Le Shinkansen Série 0 (Photo AC)

Le matériel roulant de première génération du Shinkansen Tôkaidô est entré en service juste avant l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo de 1964. À ses débuts, le Hikari mettait quatre heures pour relier Tokyo à Shin-Osaka. Surnommé le « superexpress de rêve », le Série 0 est devenu un symbole de la période de forte croissance économique du Japon, ainsi qu’une composante incontournable de la vie quotidienne.

Série 100 (1985-2012, 220 km/h)



Le Shinkansen Série 100 (Photo AC)

Introduit en remplacement du Série 0, le Série 100 a porté la vitesse maximale d’exploitation à 220 kilomètres à l’heure, soit 10 kilomètres à l’heure de plus. Il a également été le premier train Shinkansen à intégrer des voitures à deux niveaux.

Série 300 (1992-2012, 270 km/h)



Le Shinkansen Série 300 (Photo AC)

Le poids des voitures a été réduit grâce à l’utilisation d’un alliage d’aluminium, permettant un temps de trajet entre Tokyo et Shin-Osaka à 2 heures et 30 minutes, soit environ 30 minutes de moins.

Shinkansen Série 700 (1999 à aujourd’hui, 285 km/h)



Le Shinkansen Série 700 (Photo AC)

Développé à partir des technologies des Séries 300 et 500, le Série 700 se caractérise par un nez allongé conçu pour réduire la résistance de l’air lors de l’entrée dans les tunnels. Cette forme particulière, qui rappelle un bec de canard, lui a valu l’amusant surnom de « Platypus ».



Le Série 700 Hikari Rail Star du Shinkansen San’yô. (Photo AC)

Shinkansen Série 800 (2004 à aujourd’hui, 260 km/h)



Le Shinkansen Série 800 (Photo AC)

Introduit lors de l’ouverture partielle du Shinkansen Kyûshû en 2004, le Série 800 est toujours en service sous le nom de Tsubame sur la liaison entre Hakata et Kagoshima-Chûô.

Série N700 A (2007 à aujourd’hui, 300 km/h)

Série N700 S (2020 à aujourd’hui, 300 km/h)



Le Shinkansen Série N700 S (Photo AC)

Successeur du Série 700, il a permis de réduire de cinq minutes le temps de trajet entre Tokyo et Shin-Osaka sur le Shinkansen Tôkaidô, qui est passé à 2 heures et 25 minutes.



Une rame de la sous-série N700-7000 assurant le service Mizuho sur les Shinkansen San’yô et Kyûshû entre Shin-Osaka et Kagoshima-Chûô. (Photo AC)

Sous-Série N700-8000 (2022 à aujourd’hui, 260 km/h)



Le Shinkansen Kamome de l’ouest de Kyûshû (Photo AC)

Circulant sous le nom de Kamome sur le Shinkansen Nishi-Kyûshû entre Takeo-Onsen et Nagasaki, il assure une correspondance avec le train express limité Relay Kamome sur le réseau ferroviaire classique permettant de relier Hakata à Nagasaki en seulement 1 heure et 20 minutes.

Données utilisées

(Photo de titre : Shinkansen Série 500. Photo AC)