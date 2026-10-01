Inflation au Japon : plébiscité pour son prix, le poulet devient de plus en plus cher

Japan Data

Face à une inflation persistante, les consommateurs japonais se tournent de plus en plus vers le poulet, jugé plus économique. Mais cette demande accrue contribue à son tour à faire grimper les prix.

Une demande en hausse chez les consommateurs soucieux de leur budget

Selon une enquête sur les prix des produits alimentaires menée par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le prix de vente moyen des cuisses de poulet dans les grandes enseignes du pays a atteint 156 yens les 100 grammes en août (87 centimes d’euro, à la date du 30 septembre 2026), soit 15 % de plus que la moyenne habituelle. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis le lancement de cette enquête, en août 2003.

Alors que les prix alimentaires continuent d’augmenter, la demande de poulet s’est fortement accrue, les consommateurs privilégiant cette viande plus abordable. Cet engouement exerce toutefois une pression à la hausse sur les prix. Par ailleurs, près de 40 % du poulet consommé au Japon étant importé, la faiblesse du yen contribue elle aussi au renchérissement des coûts.

Le prix moyen de 100 grammes de longe de porc a également augmenté de 3 yens par rapport au mois précédent, atteignant un niveau record de 290 yens (1,6 euro).

À l’inverse, le prix moyen de 100 grammes de longe de bœuf produit au Japon a reculé de 34 yens en un mois, pour s’établir à 836 yens (4,67 euros). Il reste néanmoins très largement supérieur à celui du poulet ou du porc. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget des ménages, ceux-ci devraient donc continuer à privilégier le poulet au détriment du bœuf et du porc.

L’enquête repose sur des relevés effectués dans 470 magasins à travers le Japon, à raison de 10 établissements par préfecture. Les prix moyens sont calculés et publiés chaque mois. En principe, les prix du porc et du poulet pris en compte concernent des viandes produites au Japon. L’enquête du mois d’août a été réalisée du 3 au 5 août.

Données utilisées

Données sur l’évolution des prix de l’alimentation (en japonais), du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

(Photo de titre : PhotoAC)