Le tourisme à Kyoto bat des records : plus de 60 millions de visiteurs pour la première fois en 2025

Japan Data

Le nombre total de touristes japonais et étrangers à Kyoto a dépassé les 60 millions pour la première fois en 2025. Le temple Kiyomizu-dera a été le site le plus prisé des visiteurs.

La moitié des touristes passant la nuit à Kyoto viennent de l’étranger

Selon les résultats d’une enquête menée par la municipalité, Kyoto a accueilli 62,8 millions de touristes en 2025, dépassant pour la première fois le seuil des 60 millions. Les dépenses touristiques ont également atteint un niveau record, à 2 500 milliards de yens (13,6 milliards d’euros).

Ces chiffres sont des estimations calculées selon les statistiques de l’Agence japonaise du tourisme, les données relatives à la taxe de séjour ainsi que des enquêtes menées auprès des établissements d’hébergement. Des entretiens ont également été réalisés directement auprès des visiteurs (soit 4 734 touristes japonais et 1 734 touristes étrangers).

L’enquête a montré que 50,1 millions de touristes japonais et 12,7 millions de touristes étrangers ont visité Kyoto en 2025. Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 3,8 millions (soit 43,1 %) par rapport au niveau d’avant la pandémie de 2019, qui s’établissait à 8,9 millions, et de 1,8 million (16,5 %) par rapport à l’année précédente.

Le nombre d’élèves venus à Kyoto dans le cadre de voyages scolaires s’est élevé à 670 000, soit environ un élève sur cinq parmi ceux ayant participé à ce type de voyage dans l’ensemble du Japon.

Le nombre de visiteurs passant la nuit à Kyoto a lui aussi atteint un niveau record, avec 16,6 millions de personnes. Ce total se répartissait presque à parts égales entre 8,5 millions de Japonais et 8,1 millions de visiteurs étrangers. Les touristes étrangers ont toutefois passé davantage de nuits sur place, avec 17,3 millions de nuitées contre 12,5 millions pour les touristes japonais. Ils représentaient ainsi plus de la moitié de l’ensemble des nuitées dans les hôtels et les ryokan de Kyoto.

Interrogés sur les sites touristiques qu’ils avaient le plus souvent visités, les personnes sondées pouvant donner plusieurs réponses, 69,7 % ont cité le temple Kiyomizu-dera, arrivé en tête. Suivaient le château de Nijô (60,4 %), le quartier de Gion (56,2 %), le sanctuaire Fushimi Inari (53,0 %) et les environs de la gare de Kyoto (45,5 %).

La surfréquentation en tête des motifs de déception

L’enquête révèle que plus de 90 % des touristes japonais et étrangers se sont déclarés satisfaits de leur séjour à Kyoto. Toutefois, 47,2 % des Japonais et 21,0 % des visiteurs étrangers ont indiqué qu’un aspect de leur voyage les avait déçus.

Pour les deux groupes, le principal motif de mécontentement était la surfréquentation, notamment le nombre excessif de touristes dans les sites les plus populaires. Chez les visiteurs étrangers, les autres problèmes le plus souvent cités étaient le manque de temps, par exemple en raison d’un programme trop chargé laissant peu de temps pour se détendre, les transports publics, jugés parfois moins pratiques que prévu, et le climat (les fortes chaleurs en particulier).

Sources des données

Enquête sur le tourisme à Kyoto 2025 (en japonais), de la municipalité de Kyoto.

(Photo de titre : le temple Kiyomizu-dera à Kyoto en décembre 2013. Sankei Visual)