Le nombre d’agriculteurs japonais à plein temps passe sous le million : l’évolution des chiffres

Japan Data

Une enquête du gouvernement japonais a révélé que le nombre d’agriculteurs considérés comme les principaux actifs du secteur est passé sous la barre du million, tandis que leur âge moyen atteint désormais 67,7 ans.

Un déclin continu

Selon une enquête réalisée en 2026 par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le nombre d’agriculteurs à plein temps (c’est-à-dire les personnes dont l’activité principale est l’exploitation agricole indépendante) a diminué de quelque 50 000 personnes, soit 4,8 %, sur un an, pour atteindre 986 600. Le vieillissement de la population agricole se poursuit sans montrer de signe de ralentissement. Depuis 2010, année où ils étaient encore 2,05 millions, leur nombre a ainsi été divisé de plus de moitié.

L’âge moyen des agriculteurs s’élève à 67,7 ans. Les personnes âgées de 70 ans ou plus représentent 56,5 % de la main-d’œuvre agricole, contre seulement 3,8 % pour les trentenaires et 1,2 % pour les moins de 30 ans.

Le nombre total d’exploitations agricoles, comprenant les exploitations individuelles et les exploitations gérées par des entreprises, a diminué de 4,4 % sur un an, à 799 700. Les exploitations individuelles ont reculé de 4,6 %, à 759 000, tandis que les exploitations constituées en sociétés ont progressé de 1,2 %, à 40 700.

Le nombre de dirigeants et de salariés des entreprises agricoles a augmenté de 2 600 personnes, soit 2,6 %, pour atteindre 100 900.

La superficie moyenne de terres agricoles exploitées par exploitation s’établissait à 3,8 hectares, en hausse de 5,6 % sur un an. À Hokkaidō, elle a augmenté de 2,7 %, à 34,6 hectares, tandis qu’elle a progressé de 3,8 % dans le reste du Japon, à 2,7 hectares.

Le nombre d’exploitations cultivant du riz destiné à la vente s’élevait à 499 500, soit une baisse de 38 800 exploitations, ou 7,2 %, par rapport à l’année précédente.

Parmi les exploitations vendant leur riz, 58,7 % cultivaient moins d’un hectare, 18,6 % entre 1 et 2 hectares, 12,8 % entre 2 et 5 hectares, 5,1 % entre 5 et 10 hectares et seulement 4,8 % sur 10 hectares ou plus.

Données utilisées

Données sur l’agriculture en 2026 (en japonais), du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

(Photo de titre : Pixta)