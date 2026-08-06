Tourisme au Japon au premier semestre 2026 : les visiteurs chinois désertent l’Archipel

Japan Data

Le nombre de visiteurs étrangers au Japon entre janvier et juin 2026 a légèrement reculé pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, en raison de la forte baisse des touristes chinois sur fond de dégradation des relations entre Tokyo et Pékin.

Une baisse importante du nombre de visiteurs chinois

Selon les statistiques de l’Office national du tourisme japonais (JNTO), l’archipel a accueilli 21,1 millions de visiteurs internationaux au premier semestre 2026, soit une baisse de 2 % par rapport à la même période de 2025. Il s’agit du premier recul du tourisme entrant depuis la crise sanitaire.

Cette diminution intervient après que le gouvernement chinois a appelé, en novembre 2025, ses ressortissants à éviter de se rendre au Japon, en réaction aux déclarations de la Première ministre Takaichi Sanae concernant une éventuelle crise autour de Taïwan.

Le nombre de visiteurs chinois s’est ainsi effondré de 56,4 %, à 2,1 millions de personnes. Cette chute a toutefois été partiellement compensée par la progression des arrivées en provenance d’autres pays, notamment de Corée du Sud, avec 5,7 millions de visiteurs (+18,6 %), et de Taïwan, avec 4 millions de visiteurs (+20,9 %).

Le mois de juin a enregistré le recul le plus marqué : 3,1 millions de visiteurs étrangers ont été comptabilisés, soit une baisse de 6,8 % sur un an. Il s’agit du troisième mois consécutif de diminution en glissement annuel.

Données utilisées

Rapport sur le nombre de visiteurs internationaux au Japon (en japonais), par l’Office national du tourisme japonais.

(Photo de titre : des touristes a la cascade de Nachi, dans la préfecture de Wakayama. © Artur Widak via Reuters Connect)