Les dégâts de la fatigue estivale « natsubate » sur la productivité des salariés japonais

Japan Data

Une enquête menée au Japon révèle que la fatigue estivale (natsubate), provoquée par les fortes chaleurs, est devenue un problème courant chez les salariés. Épuisement, perte de motivation et manque d’appétit figurent parmi les symptômes les plus fréquemment signalés.

Après la saison des pluies, place à la fatigue liée à la chaleur

Selon une enquête réalisée par le prestataire de ressources humaines Mynavi auprès de 20 000 salariés âgés de 20 à 59 ans, 38,1 % des personnes interrogées ont souffert de fatigue estivale en 2025. Plus d’un répondant sur deux (56,5 %) indique en avoir déjà souffert au moins une fois au cours de sa vie.

Alors que les épisodes de chaleur extrême deviennent de plus en plus fréquents au Japon, le natsubates’impose désormais comme l’un des principaux maux de l’été pour les travailleurs.

Parmi les personnes concernées, les symptômes les plus souvent évoqués étaient un épuisement intense (51,0 %), suivi d’un manque de motivation (40,8 %) et d’une perte d’appétit (39,3 %).

La fatigue estivale a également un impact direct sur le monde du travail. 64,4 % des salariés ayant souffert de natsubate estiment que leur état a nui à leurs performances professionnelles. Ils évoquent notamment une baisse de la concentration, une diminution de la motivation liée au manque d’appétit, ainsi qu’un ralentissement du rythme de travail en raison du malaise ressenti pendant les trajets ou sur le lieu de travail.

L’enquête souligne ainsi que les fortes chaleurs affectent non seulement la santé, mais aussi la productivité et le quotidien des salariés.

Par ailleurs, 70,2 % des personnes ayant souffert de fatigue estivale déclarent avoir souhaité prendre un congé pour récupérer. Pourtant, seules 38,1 % d’entre elles ont effectivement pu s’absenter.

Ces résultats montrent que, même lorsqu’ils souffrent de la chaleur et voient leur motivation diminuer, de nombreux salariés japonais estiment qu’il leur est difficile de prendre un arrêt ou un congé en raison de la fatigue estivale.

Données utilisées

Enquête sur les performances des travailleurs japonais et la fatigue estivale (en japonais), de Mynavi.

(Photo de titre : Pixta)