Maglev Shinkansen : le projet de ligne à sustentation magnétique du Japon peut-il maintenir son cap vers 2036 ?

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La première ligne de train à sustentation magnétique du Japon devait initialement relier Tokyo à Nagoya dès 2027, mais l’opposition locale dans la préfecture de Shizuoka a entraîné d’importants retards. Les travaux ont désormais repris, avec une mise en service qui devrait intervenir, au plus tôt, en 2036.

Le projet de ligne Maglev Shinkansen Chûô à sustentation magnétique

Le Maglev Shinkansen Chûô à sustentation magnétique est un projet de ligne à grande vitesse de 438 kilomètres reliant Tokyo à Osaka, avec des trains capables d’atteindre une vitesse maximale de 505 km/h. Grâce à cette nouvelle technologie, les rames sont maintenues au-dessus de la voie par la force magnétique, ce qui devrait permettre de relier la station de Shinagawa (Tokyo) à Nagoya en seulement 40 minutes, et Shinagawa à Osaka en 67 minutes. Par rapport au Shinkansen Tôkaidô actuel, le temps de trajet serait ainsi réduit de 46 minutes à plus d’une heure.

En 2011, alors que les infrastructures de la ligne Shinkansen Tôkaidô vieillissaient et que la fréquence des trains comme le nombre de passagers atteignaient leurs limites, le gouvernement a décidé d’élaborer un projet de liaison alternative. Le tronçon de Shinagawa à Nagoya devait initialement entrer en service en 2027, avec une ouverture de la ligne complète jusqu’à Osaka en 2036. L’opposition manifestée par la préfecture de Shizuoka à toutefois entraîné d’importants retards.

1962 : les recherches débutent



Un véhicule d’essai sur l’ancienne piste de trains à sustentation magnétique des Japanese National Railways à Miyazaki, le 5 juillet 1978, à Hyûga, dans la préfecture de Miyazaki. (Kyôdô)

Le développement de la technologie de sustentation magnétique a débuté au Japon en 1962. Une piste d’essai de sept kilomètres a été construite le long de la côte de Nichinan, dans la préfecture de Miyazaki. En 1979, un véhicule y a atteint une vitesse maximale de 517 kilomètres à l’heure.

1997 : achèvement de la piste d’essai de Yamanashi



Un véhicule d’essai circule sur la piste d’essai de trains à sustentation magnétique, le 12 décembre 1997. (Jiji)

En 1997, la construction d’une nouvelle piste d’essai dans la préfecture de Yamanashi est achevée. Il est alors prévu qu’elle soit par la suite intégrée à la future ligne Maglev Shinkansen Chûô. Une série d’essais est menée en vue d’une exploitation commerciale future et, en 1999, un record mondial de 552 kilomètres à l’heure est établi pour un train habité en mouvement.

L’impact sur le fleuve Ôi



Le fleuve Ôi traverse la préfecture de Shizuoka. (PhotoAC)

En 2014, JR Central commence les travaux de construction du tronçon de la ligne à sustentation magnétique entre Shinagawa et Nagoya. Le gouverneur de Shizuoka de l’époque, Kawakatsu Heita, s’inquiète toutefois du risque que le creusement des tunnels réduise le débit des eaux du bassin du fleuve Ôi dans la préfecture. Il s’oppose donc au lancement des travaux sur ce tronçon tant que des mesures adéquates n’auront pas été convenues. Les négociations entre JR Central et la préfecture de Shizuoka s’enlisent, retardant considérablement la date prévue de mise en service de la ligne.

Shizuoka change de position et donne son feu vert aux travaux



Avancement des travaux de creusement des tunnels de la ligne Maglev Shinkansen Chûô dans la préfecture de Kanagawa, le 15 janvier 2024. (Jiji)

En mai 2024, après la démission de Kawakatsu, son successeur, Suzuki Yasutomo, relance les discussions avec JR Central portant notamment sur les mesures environnementales. En juillet 2026, il est finalement annoncé que l’autorisation de commencer les travaux de la ligne à sustentation magnétique dans la préfecture a été accordée.

La construction de ce tronçon à Shizuoka devrait prendre plus de dix ans. Même si les travaux commencent cette année, la ligne ne pourrait donc pas entrer en service avant 2036 au plus tôt. Cependant, les travaux rencontrent également des difficultés sur d’autres tronçons de la ligne, si bien que la date globale de mise en service pourrait encore bien être repoussée de quelques années.

Données utilisées

(Photo de titre : train d’essai à sustentation magnétique L0 amélioré. Avec l’aimable autorisation de JR Central. Jiji)