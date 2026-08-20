Travailler dans la chaleur : quelles mesures les entreprises japonaises prennent-elles ?

Japan Data

Selon les chiffres du gouvernement, il y a eu près de 1 803 décès liés aux coups de chaleur au Japon en 2025. Face aux risques liés aux températures extrêmes, les entreprises prennent désormais des mesures de précaution (en particulier dans les secteurs où le travail s’effectue en extérieur, comme celui de la construction).

Un impact considérable sur les activités de plein air

Une enquête en ligne réalisée par l’institut de recherche Teikoku Databank du 10 au 14 juillet auprès de 1 194 entreprises à travers le pays révèle que, lors des journées particulièrement chaudes, lorsque la température maximale dépasse 35 °C, près de la moitié des entreprises interrogées constatent diverses perturbations dans leurs activités. Au total, 6,5 % d’entre elles font état d’un impact « important » et 43,5 % d’un impact « modéré ».

Les secteurs qui comptent une forte proportion de travail en extérieur sont nettement plus touchés que la moyenne nationale. C’est notamment le cas de la construction, où 73,6 % des entreprises déclarent avoir subi des perturbations (soit 23,6 points de plus que la moyenne) ainsi que de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, avec 66,7 % (16,7 points de plus).

Pour faire face à ces difficultés, une entreprise du secteur de la construction explique avoir « demandé aux travailleurs de prendre davantage de pauses et de concentrer leurs périodes de travail sur des intervalles plus courts ». Dans le secteur médico-social, une autre entreprise indique de son côté qu’elle « met l’accent sur les mesures de prévention des coups de chaleur, notamment grâce à l’utilisation de ventilateurs portables et à la consommation de bonbons salés ».

Au total, 87,8 % des entreprises déclarent avoir commencé, au cours des une à deux dernières années, à mettre en place ou à renforcer des mesures visant à réduire les risques liés aux fortes chaleurs. La mesure la plus répandue, citée par 61,2 % des entreprises, consiste à fournir de l’eau et des compléments en sel. Près de la moitié d’entre elles ont également renforcé l’installation de systèmes de climatisation et d’équipements destinés à se protéger de la chaleur.

Les pratiques varient toutefois selon la taille des entreprises. Parmi les plus grandes, 61,2 % déclarent avoir renforcé la sensibilisation aux risques de coups de chaleur, un chiffre nettement supérieur à la moyenne globale de 41,4 %. De leur côté, les petites et moyennes entreprises privilégient davantage la mise en place de nouvelles règles, comme l’allongement ou l’ajout de pauses, l’instauration de congés temporaires ou encore la réduction du temps de travail.

Ces évolutions montrent que des dispositifs initialement mis en place dans les grandes entreprises pour faire face aux fortes chaleurs tendent désormais à se généraliser dans les petites et moyennes entreprises.

Données utilisées

Données sur les entreprises ayant subi des perturbations liées aux fortes chaleurs (en japonais), fournies par Teikoku Databank.

(Illustration de titre : IllustAC)