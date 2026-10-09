La composition des ménages japonais : encore plus d’aidants âgés et de seniors vivant seuls

Japan Data

Au sein des foyers japonais, les personnes qui s’occupent de leurs proches âgés sont elles-mêmes souvent âgées. Par ailleurs, les seniors vivant seuls sont de plus en plus nombreux. Voici l’évolution de la composition des ménages.

Des aidants et des personnes aidées de plus en plus âgés

Selon la grande Enquête de 2025 sur les conditions de vie, réalisé par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, dans 37,1 % des foyers prenant en charge un membre de leur famille, l’aidant et la personne aidée sont tous deux âgés de 75 ans ou plus. Il s’agit d’un niveau record, en hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à la précédente enquête de grande ampleur, réalisée en 2022.

En 2025, tous les membres de la génération du baby-boom au Japon, nés entre 1947 et 1949, ont atteint ou dépassé l’âge de 75 ans. Dans le même temps, la forte proportion d’aidants âgés devrait se maintenir dans les années à venir, en raison de la pénurie d’aidants parmi la population en âge de travailler, alors que le vieillissement de la société japonaise se poursuit.

Vivre seul

Sur les quelque 55,1 millions de foyers que compte le Japon, plus de la moitié, soit 27,6 millions, comptent au moins une personne âgée de 65 ans ou plus. Les résultats de l’Enquête sur les conditions de vie, réalisée régulièrement depuis 1986, montrent que l’augmentation du nombre total de foyers est largement due à la progression des ménages composés d’une seule personne âgée ou de couples âgés.

Selon les dernières données, le Japon compte 17,5 millions de foyers composés exclusivement de personnes âgées. Parmi eux, 9,3 millions sont constitués d’une seule personne vivant seule. Les femmes représentent environ 60 % de ces ménages de personnes âgées vivant seules.

Les femmes ayant généralement une espérance de vie plus longue, de nombreux couples dont les deux membres ont 65 ans ou plus finissent par devenir des ménages d’une seule personne après le décès du mari. Cette évolution contribue à l’augmentation du nombre de femmes âgées vivant seules.

Données utilisées

Enquête de 2025 sur les conditions de vie (en japonais) par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)