Canicule au Japon : plus de 10 000 personnes hospitalisées en urgence en une semaine

Japan Data

La vague caniculaire qui a frappé le Japon à la mi-juillet a entraîné, pour la première fois cette année, plus de 10 000 interventions des services de secours en une seule semaine pour des cas de coups de chaleur.

Les hospitalisations d’urgence s’envolent avec la canicule

Selon les statistiques de l’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes (FDMA), 10 857 personnes ont été transportées en urgence à l’hôpital pour un coup de chaleur entre le 13 et le 19 juillet, soit plus du double des 4 580 cas enregistrés la semaine précédente. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 62,0 % des victimes.

Le lieu où les coups de chaleur se sont le plus fréquemment produits était le domicile (41,7 % des cas), la rue (21,4 %) et les espaces publics extérieurs tels que les quais de gare ou les stades (10,1 %).

En juin, le nombre de transports d’urgence pour coup de chaleur était resté inférieur à celui enregistré au cours du même mois en 2025. En revanche, la succession de journées affichant des températures maximales de 35 °C ou plus dans de nombreuses régions à partir de la mi-juillet a entraîné une nette hausse des cas.

Les données des années précédentes montrent que les interventions sont généralement plus nombreuses en juillet et en août qu’en juin.

La FDMA appelle la population à prendre les précautions nécessaires : « Il n’est pas exagéré de dire que la chaleur extrême peut atteindre un niveau comparable à une catastrophe. Les jours où une alerte aux coups de chaleur est émise, évitez autant que possible de sortir, hydratez-vous avant même d’avoir soif et veillez à un apport suffisant en sel. »

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)