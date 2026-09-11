Des milliers d’entreprises à la même adresse : Tokyo en tête de l’essor de la domiciliation virtuelle

Japan Data

Une récente enquête menée au Japon a mis en lumière le phénomène de milliers d’entreprises partageant une même adresse.

Les adresses les plus prestigieuses ne sont plus un rêve

Compalyze, qui gère une base de données sur les entreprises, a mené une enquête à partir des données du site de publication des numéros d’entreprise de l’Agence nationale des impôts. Ces numéros, composés de 13 chiffres, sont attribués aux sociétés et autres organisations enregistrées au Japon. En recensant l’adresse du siège social de toutes les sociétés légalement enregistrées, puis en classant ces adresses par immeuble, Compalyze a pu analyser la concentration des sociétés domiciliées à une même adresse.

Les résultats ont révélé que deux adresses de Tokyo concentraient un nombre particulièrement élevé d’immatriculations d’entreprises. La première correspondait à l’immeuble d’un cabinet d’expertise comptable à Marunouchi, dans l’arrondissement de Chiyoda, où 4 794 entreprises étaient immatriculées ; la seconde, à un immeuble commercial de Dôgenzaka, dans l’arrondissement de Shibuya, qui en comptait 4 754. De fait, la plupart des adresses affichant une forte concentration d’immatriculations se trouvaient dans des immeubles commerciaux de Tokyo. Les trois suivantes étaient situées à Nishi-Shinjuku (4 116 entreprises), Ginza (3 189) et Jingûmae (2 568). Une seule des dix premières adresses se trouvait hors de Tokyo : un immeuble situé juste en face de la gare d’Umeda, à Osaka, où 2 037 entreprises étaient immatriculées.

Au-delà du top 10, les autres adresses recensées se situaient elles aussi principalement dans de grandes métropoles, notamment dans des immeubles commerciaux à Meieki (à Nagoya, 770 entreprises), Tenjin (à Fukuoka, 520 entreprises) et Kitasaiwai (à Yokohama, 632 entreprises).

Quatre grands types de domiciliation se distinguaient.

Location d’adresse (bureaux virtuels) : services permettant aux entreprises d’utiliser légalement, pour leur immatriculation, une adresse située en centre-ville, moyennant quelques milliers de yens par mois seulement. Ils sont principalement utilisés par les entrepreneurs individuels, les personnes exerçant une activité secondaire et les start-up.

Prestataires d’adresses de domiciliation pour les SPC (adresses administratives) : sociétés fournissant des adresses de domiciliation pour la gestion de sociétés ad hoc (Special Purpose Companies, ou SPC) et de fonds intervenant dans la titrisation de biens immobiliers, d’installations de production d’énergie solaire et d’autres actifs.

Agences chargées de l’immatriculation des entreprises étrangères : agences fournissant aux entreprises étrangères établies au Japon une adresse leur permettant d’accomplir l’ensemble des formalités liées à leur immatriculation.

Prestataires d’adresses de domiciliation pour les SPC immobilières : services destinés à des sociétés dont la raison sociale indique fréquemment la détention et/ou la gestion de biens immobiliers.

Le type ayant connu la plus forte progression depuis 2022 est la « location d’adresse », comme l’illustre l’immeuble commercial de Dôgenzaka, premier du classement dans cette catégorie. Cette évolution s’expliquerait notamment par l’essor du télétravail, la multiplication des activités secondaires et des petites entreprises, ainsi que par la popularité croissante des services de bureaux virtuels.

Commentant ces résultats, Compalyze a déclaré que « l’adresse d’une entreprise ne correspond plus nécessairement à son implantation réelle », ajoutant que le phénomène de concentration des immatriculations à certaines adresses montre clairement que le lien entre les entreprises et leur implantation physique tend à se distendre.

Données utilisées

Données relatives aux adresses partagées par un grand nombre d’entreprises (en japonais), publiées par Compalyze.

(Photo de couverture : Pixta)