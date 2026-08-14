Climatiseurs : une explosion des ventes au Japon avant de nouvelles normes en 2027

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Portées par la canicule et par l’arrivée prochaine de normes d’efficacité énergétique plus strictes, les ventes de climatiseurs connaissent un véritable essor au Japon. Au premier semestre 2026, les volumes comme le chiffre d’affaires ont progressé de plus de 20 % par rapport à l’année précédente.

Une ruée avant la « problématique de 2027 »

Selon les chiffres publiés par l’Association japonaise des fabricants de matériel électrique (JEMA), les livraisons de climatiseurs ont atteint 6,5 millions d’unités entre janvier et juin 2026, soit une hausse de 19,4 % sur un an.

Le montant total des livraisons s’est élevé à 610,3 milliards de yens (3,27 milliards d’euros) en progression de 21,7 %. Le nombre mensuel affiche désormais dix mois consécutifs de hausse par rapport à l’année précédente, dont six mois de croissance à deux chiffres.

Cette forte demande est largement attribuée à la future entrée en vigueur, en avril 2027, de nouvelles normes d’économie d’énergie pour les climatiseurs.

L’Agence des ressources naturelles et de l’énergie estime qu’un climatiseur conforme à ces nouvelles exigences, destiné à une pièce d’environ 14 tatamis (environ 22,7 m2), permettrait de réduire la facture d’électricité d’environ 12 600 yens par an (70 euros). Sur une durée moyenne d’utilisation de 14 ans, les économies atteindraient ainsi près de 180 000 yens (980 euros).

Le graphique ci-dessous indique le montant économisé sur la facture d’électricité au fil des années après l’achat d’un climatiseur répondant aux nouvelles normes. Une pièce de six tatamis et quatorze tatamis équivalent respectivement à environ 9,7 m2 et 22,7 m2.

Même si les modèles ne répondant pas aux nouvelles normes ne seront pas interdits à la vente dès avril 2027, les fabricants devront respecter les objectifs d’efficacité énergétique sur l’ensemble de leur gamme. Cette contrainte devrait entraîner une augmentation de la proportion de modèles haut de gamme et, par conséquent, une hausse des prix.

Selon la JEMA, cette perspective provoque déjà une ruée des consommateurs, désireux d’acheter un climatiseur avant que les tarifs n’augmentent.

L’association souligne également que les subventions accordées par certaines collectivités locales, notamment le gouvernement métropolitain de Tokyo, pour l’achat d’appareils électroménagers économes en énergie contribuent elles aussi à soutenir les ventes de climatiseurs.

Données utilisées

(Photo de titre : des climatiseurs exposés dans un magasin d’appareils électriques à Tokyo. Jiji)