Les Japonais de plus de 50 ans et la marche : une habitude très inégalement suivie

Japan Data

Une récente enquête révèle que près de la moitié des Japonais âgés de 50 ans et plus marchent au moins 30 minutes par jour afin de rester en bonne santé et de conserver leur autonomie.

Une nette différence entre les marcheurs et les non-marcheurs

La marche est souvent considérée comme l’un des moyens les plus simples et les plus fondamentaux de préserver sa santé. Cosmo Health, qui gère le service d’études de marché destiné aux seniors Cosmo Lab, a réalisé en mars dernier une enquête sur les habitudes de marche des personnes âgées de 50 ans et plus. Au total, 1 524 personnes ont répondu au questionnaire.

La durée de marche quotidienne la plus fréquemment citée était de 10 à 30 minutes (31,5 % des réponses). Elle était suivie de près par une durée de 30 à 60 minutes (29,8 %). Par ailleurs, un pourcentage non négligeable de personnes (17,5 %) déclaraient marcher une heure ou plus par jour. Au total, près de la moitié des répondants marchent donc au moins 30 minutes quotidiennement.

À l’inverse, les personnes qui marchent très peu, voire quasiment jamais, ou moins de 10 minutes par jour, représentaient un peu plus de 20 % des participants. L’enquête met ainsi en évidence une nette différence entre ceux qui pratiquent régulièrement la marche et ceux qui la limitent au strict minimum.

Lorsqu’on leur demandait à quoi ils faisaient particulièrement attention pendant leurs promenades, la plupart citaient le fait de « garder le dos droit » (61,0 %). Venaient ensuite le fait de « faire attention à ne pas tomber » (49,7 %) et celui de « faire de grandes enjambées » (34,4 %). L’importance accordée à la posture et à la prévention des chutes semble notamment traduire le souhait de conserver le plus longtemps possible une apparence et une condition physique jeunes.

Les deux principales inquiétudes concernant la marche à l’avenir étaient « se blesser en chutant » (50,7 %) des répondants, et « ne plus être capable de marcher sur de longues distances » (50,1 %). Un peu plus de 20 % se disaient également préoccupés par la possibilité de « ne plus pouvoir voyager » ou de « devoir utiliser une canne ou une aide à la mobilité ».

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré faire de l’exercice et des étirements ou aller marcher afin de pouvoir rester actives à l’avenir. Ces résultats suggèrent que de nombreux Japonais ont intégré une routine quotidienne visant à renforcer leur condition physique et à préserver leur capacité à marcher sur le long terme.

Données utilisées

Données sur les habitudes de marche des Japonais de plus de 50 ans (en japonais), de Cosmo Health.

(Photo de titre : Pixta)