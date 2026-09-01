55 yens de plus : la hausse du salaire minimum japonais loin des revendication syndicales

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Le salaire minimum horaire moyen au Japon devrait augmenter de 55 yens (30 centimes d’euro) au cours de l’exercice 2026, une hausse toutefois inférieure aux 63 yens accordés l’été dernier.

Loin de l’objectif de 75 yens fixé par les syndicats

Le 28 juillet, le Conseil central des salaires minimums, un organe consultatif auprès du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, a recommandé une hausse de 55 yens (30 centimes d’euro) du salaire minimum horaire moyen pour l’exercice 2026.

Les représentants des salariés réclamaient une augmentation de 75 yens (40 centimes d’euro), nettement supérieure à celle de l’exercice précédent. Les représentants du patronat ont toutefois mis en avant la dégradation de la situation des petites et moyennes entreprises, affectées notamment par les tensions au Moyen-Orient. Le Conseil a également cité le ralentissement de l’inflation pour justifier une hausse inférieure aux 63 yens accordés pour l’exercice 2025. Si elle est adoptée comme prévu, le salaire minimum horaire moyen national passera ainsi de 1 121 à 1 176 yens (6,3 euros).

Les orientations fixées par la sous-commission répartissent les préfectures en trois catégories selon leur situation économique. Une hausse de 54 yens a été recommandée pour les six préfectures de la catégorie A, dont Tokyo et Osaka, contre 56 yens pour les 28 préfectures de la catégorie B, parmi lesquelles Hokkaidô, Hiroshima et Fukuoka, et pour les 13 préfectures de la catégorie C, dont Akita et Okinawa. La hausse est ainsi plus importante dans les catégories B et C afin de réduire les disparités économiques et de répondre à la pénurie particulièrement sévère de main-d'œuvre qui touche ces régions. Les conseils de chaque préfecture détermineront le montant définitif de la hausse sur la base de ces orientations, et les nouveaux salaires minimums entreront en vigueur à partir d’octobre 2026 environ.

Le nouveau salaire minimum dépassera 1 200 yens à Tokyo (1 281 yens), Kanagawa (1 280 yens) et Osaka (1 232 yens). Il dépassera également 1 150 yens dans les préfectures de Saitama, Chiba, Aichi, Kyoto, Hyôgo et Shizuoka. À l’inverse, il restera inférieur à 1 100 yens dans plusieurs préfectures, principalement dans les régions du Tôhoku, de Kyûshû et de Shikoku.

L’ancien gouvernement du Premier ministre Ishiba Shigeru avait fixé comme objectif de porter le salaire minimum horaire moyen national à 1 500 yens d’ici la fin des années 2020. Sous le gouvernement de Takaichi Sanae, la politique de base adoptée pour l’exercice en cours a toutefois repoussé cette échéance au plus tôt à la première moitié des années 2030.

Données utilisées

Données sur le salaire minimum de l’année fiscale 2026 et l’année fiscale 2025 (en japonais), du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)