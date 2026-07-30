Séisme de Kumamoto : le résumé des dernières données

Séisme de Kumamoto : le résumé des dernières donnéesCatastrophe
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L’étendue des dégâts est encore difficile à établir
Deux jours après le violent séisme du 28 juillet, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise (shindo) dans la préfecture de Kumamoto, le bilan humain continue de s’alourdir.
Selon le centre de gestion des catastrophes de la préfecture, 34 personnes ont été confirmées mortes à 14 h 00 le 30 juillet (heure locale).
Parmi les victimes, cinq personnes ont perdu la vie dans l’explosion survenue à l’Aeon Mall Kumamoto, à Kashima, tandis que huit décès ont été confirmés à l’usine Nippon Paper de Yatsushiro, où onze personnes avaient été ensevelies après l’effondrement d’une cheminée.
Les autorités font également état de routes coupées et de nombreux bâtiments effondrés dans plusieurs secteurs de la préfecture. Toutefois, l’ampleur exacte des dégâts reste encore difficile à établir. Les équipes de la police, des pompiers et des Forces japonaises d’autodéfense poursuivent leurs opérations de reconnaissance et de recherche des personnes portées disparues.
Par ailleurs, les données de l’Agence météorologique japonaise (JMA) indiquent que plus de 200 répliques se sont produites dans les 24 heures ayant suivi le séisme principal.
L’agence appelle la population à la plus grande prudence, rappelant qu’il est fréquent que des secousses pouvant atteindre une intensité de 7 surviennent dans la semaine suivant un puissant séisme, en particulier au cours des deux ou trois premiers jours.
Les informations ci-dessous sont à la date du 30 juillet à 14 h 00, heure locale. Nous les mettons à jour régulièrement.
|Morts
|34
|Personnes en état d’arrêt cardio-respiratoire
|0
|Blessés
|66
|Évacués
|9 450
|Centres de refuge opérationnels
|406
|Habitations sans électricité
|18 910
|Habitations sans eau
|79 700
|Stations d’approvisionnement en eau
|79
Données utilisées
- Informations détaillées et résumé des chiffres principaux en lien avec le séisme de Kumamoto du 28 juillet 2026 (en japonais), du gouvernement préfectoral de Kumamoto.
(Photo de titre : le centre commercial Aeon de Kashima, dans la préfecture de Kumamoto, où une explosion s’est produite après la séisme du 28 juillet 2026. Photo du 29 juillet. © Jiji)