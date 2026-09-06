Démographie : les chiffres 2026 de la population japonaise et étrangère

Démographie : les chiffres 2026 de la population japonaise et étrangèreSociété Région
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Tokyo, seule préfecture où le nombre de Japonais augmente
La population du Japon s’élevait à 123 767 642 habitants au 1er janvier 2026, selon une enquête démographique du ministère des Affaires intérieures et des Communications fondée sur les registres de résidence. Elle a diminué de 0,45 % sur un an.
Le nombre de citoyens japonais s’établissait à 119 736 483, soit une baisse de 916 774 personnes (-0,76 %) par rapport à l’année précédente. Il diminue ainsi pour la 17e année consécutive depuis 2009. Tokyo est la seule préfecture à avoir enregistré une hausse de sa population japonaise, avec 12 540 habitants supplémentaires (+0,09 %). En pourcentage, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les préfectures d’Akita (-1,95 %), d’Aomori (-1,70 %), de Kôchi (-1,70 %), de Yamagata (-1,69 %) et d’Iwate (-1,65 %), principalement situées dans le nord de la région du Tôhoku (nord-est).
Le nombre de naissances de citoyens japonais est tombé à 670 476 en 2025, enregistrant sa dixième baisse annuelle consécutive. Le déclin naturel de la population, correspondant à la différence entre les naissances et les décès, a atteint 923 008 personnes, en hausse pour la 18e année consécutive.
Dans le même temps, la population étrangère, qui augmente rapidement depuis l’assouplissement des restrictions d’entrée liées à la pandémie en 2023, a progressé de 353 696 personnes (+9,62 %) pour atteindre 4 031 159 habitants. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis que les statistiques concernant les ressortissants étrangers sont établies, en 2013.
La préfecture la plus peuplée, en incluant les résidents étrangers, était Tokyo avec 14 077 553 habitants, suivie de Kanagawa avec 9 194 723 habitants et d’Osaka avec 8 775 326 habitants. La préfecture la moins peuplée était Tottori, avec seulement 527 236 habitants, soit environ 26 fois moins que Tokyo.
Les trois grandes aires métropolitaines centrées sur Tokyo, Osaka et Nagoya comptaient au total 65 979 272 habitants. Bien que ce chiffre ait diminué pour la sixième année consécutive, il représente encore 53,3 % de la population totale du pays. La concentration des résidents étrangers dans ces grandes métropoles est encore plus marquée : 68,7 % de l’ensemble de la population étrangère y réside.
Préfectures avec la population la plus haute et la plus basse (tous résidents)
|Tokyo
|14 077 553
|Kanagawa
|9 194 723
|Osaka
|8 775 326
|Aichi
|7 473 297
|Saitama
|7 368 548
|Chiba
|6 313 748
|Hyôgo
|5 364 773
|Fukuoka
|5 076 856
|Hokkaidô
|4 996 492
|Shizuoka
|3 544 228
|Tottori
|527 236
|Shimane
|634 459
|Kôchi
|654 213
|Tokushima
|691 229
|Fukui
|739 412
|Saga
|787 887
|Yamanashi
|794 684
|Wakayama
|889 455
|Akita
|890 524
|Kagawa
|931 812
Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.
Préfectures avec la population étrangère la plus haute et la plus basse
|Tokyo
|783 702
|Osaka
|369 529
|Aichi
|347 971
|Kanagawa
|309 815
|Saitama
|286 262
|Chiba
|254 956
|Hyôgo
|152 381
|Shizuoka
|128 273
|Fukuoka
|123 731
|Ibaraki
|109 520
|Akita
|6 255
|Tottori
|6 437
|Kôchi
|7 174
|Aomori
|9 212
|Tokushima
|9 569
|Yamagata
|10 882
|Wakayama
|11 357
|Shimane
|11 437
|Iwate
|12 278
|Saga
|12 629
Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.
Données utilisées
- Données sur la population (en japonais), du ministère des Affaires intérieures et des Communications.
(Photo de titre : PhotoAC)