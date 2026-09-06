Démographie : les chiffres 2026 de la population japonaise et étrangère

Japan Data

Au 1er janvier 2026, le nombre de citoyens japonais vivant au Japon est passé sous la barre des 120 millions, tandis que celui des résidents étrangers a dépassé pour la première fois les 4 millions.

Tokyo, seule préfecture où le nombre de Japonais augmente

La population du Japon s’élevait à 123 767 642 habitants au 1er janvier 2026, selon une enquête démographique du ministère des Affaires intérieures et des Communications fondée sur les registres de résidence. Elle a diminué de 0,45 % sur un an.

Le nombre de citoyens japonais s’établissait à 119 736 483, soit une baisse de 916 774 personnes (-0,76 %) par rapport à l’année précédente. Il diminue ainsi pour la 17e année consécutive depuis 2009. Tokyo est la seule préfecture à avoir enregistré une hausse de sa population japonaise, avec 12 540 habitants supplémentaires (+0,09 %). En pourcentage, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les préfectures d’Akita (-1,95 %), d’Aomori (-1,70 %), de Kôchi (-1,70 %), de Yamagata (-1,69 %) et d’Iwate (-1,65 %), principalement situées dans le nord de la région du Tôhoku (nord-est).

Le nombre de naissances de citoyens japonais est tombé à 670 476 en 2025, enregistrant sa dixième baisse annuelle consécutive. Le déclin naturel de la population, correspondant à la différence entre les naissances et les décès, a atteint 923 008 personnes, en hausse pour la 18e année consécutive.

Dans le même temps, la population étrangère, qui augmente rapidement depuis l’assouplissement des restrictions d’entrée liées à la pandémie en 2023, a progressé de 353 696 personnes (+9,62 %) pour atteindre 4 031 159 habitants. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis que les statistiques concernant les ressortissants étrangers sont établies, en 2013.

La préfecture la plus peuplée, en incluant les résidents étrangers, était Tokyo avec 14 077 553 habitants, suivie de Kanagawa avec 9 194 723 habitants et d’Osaka avec 8 775 326 habitants. La préfecture la moins peuplée était Tottori, avec seulement 527 236 habitants, soit environ 26 fois moins que Tokyo.

Les trois grandes aires métropolitaines centrées sur Tokyo, Osaka et Nagoya comptaient au total 65 979 272 habitants. Bien que ce chiffre ait diminué pour la sixième année consécutive, il représente encore 53,3 % de la population totale du pays. La concentration des résidents étrangers dans ces grandes métropoles est encore plus marquée : 68,7 % de l’ensemble de la population étrangère y réside.

Préfectures avec la population la plus haute et la plus basse (tous résidents)

Tokyo 14 077 553 Kanagawa 9 194 723 Osaka 8 775 326 Aichi 7 473 297 Saitama 7 368 548 Chiba 6 313 748 Hyôgo 5 364 773 Fukuoka 5 076 856 Hokkaidô 4 996 492 Shizuoka 3 544 228 Tottori 527 236 Shimane 634 459 Kôchi 654 213 Tokushima 691 229 Fukui 739 412 Saga 787 887 Yamanashi 794 684 Wakayama 889 455 Akita 890 524 Kagawa 931 812

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Préfectures avec la population étrangère la plus haute et la plus basse

Tokyo 783 702 Osaka 369 529 Aichi 347 971 Kanagawa 309 815 Saitama 286 262 Chiba 254 956 Hyôgo 152 381 Shizuoka 128 273 Fukuoka 123 731 Ibaraki 109 520 Akita 6 255 Tottori 6 437 Kôchi 7 174 Aomori 9 212 Tokushima 9 569 Yamagata 10 882 Wakayama 11 357 Shimane 11 437 Iwate 12 278 Saga 12 629

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Données utilisées

Données sur la population (en japonais), du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

(Photo de titre : PhotoAC)