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Démographie : les chiffres 2026 de la population japonaise et étrangère

Société Région

Au 1er janvier 2026, le nombre de citoyens japonais vivant au Japon est passé sous la barre des 120 millions, tandis que celui des résidents étrangers a dépassé pour la première fois les 4 millions.
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Tokyo, seule préfecture où le nombre de Japonais augmente

La population du Japon s’élevait à 123 767 642 habitants au 1er janvier 2026, selon une enquête démographique du ministère des Affaires intérieures et des Communications fondée sur les registres de résidence. Elle a diminué de 0,45 % sur un an.

Le nombre de citoyens japonais s’établissait à 119 736 483, soit une baisse de 916 774 personnes (-0,76 %) par rapport à l’année précédente. Il diminue ainsi pour la 17e année consécutive depuis 2009. Tokyo est la seule préfecture à avoir enregistré une hausse de sa population japonaise, avec 12 540 habitants supplémentaires (+0,09 %). En pourcentage, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les préfectures d’Akita (-1,95 %), d’Aomori (-1,70 %), de Kôchi (-1,70 %), de Yamagata (-1,69 %) et d’Iwate (-1,65 %), principalement situées dans le nord de la région du Tôhoku (nord-est).

Le nombre de naissances de citoyens japonais est tombé à 670 476 en 2025, enregistrant sa dixième baisse annuelle consécutive. Le déclin naturel de la population, correspondant à la différence entre les naissances et les décès, a atteint 923 008 personnes, en hausse pour la 18e année consécutive.

Dans le même temps, la population étrangère, qui augmente rapidement depuis l’assouplissement des restrictions d’entrée liées à la pandémie en 2023, a progressé de 353 696 personnes (+9,62 %) pour atteindre 4 031 159 habitants. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis que les statistiques concernant les ressortissants étrangers sont établies, en 2013.

Évolution du nombre de citoyens japonais

La préfecture la plus peuplée, en incluant les résidents étrangers, était Tokyo avec 14 077 553 habitants, suivie de Kanagawa avec 9 194 723 habitants et d’Osaka avec 8 775 326 habitants. La préfecture la moins peuplée était Tottori, avec seulement 527 236 habitants, soit environ 26 fois moins que Tokyo.

Les trois grandes aires métropolitaines centrées sur Tokyo, Osaka et Nagoya comptaient au total 65 979 272 habitants. Bien que ce chiffre ait diminué pour la sixième année consécutive, il représente encore 53,3 % de la population totale du pays. La concentration des résidents étrangers dans ces grandes métropoles est encore plus marquée : 68,7 % de l’ensemble de la population étrangère y réside.

Préfectures avec la population la plus haute et la plus basse (tous résidents)

Tokyo 14 077 553
Kanagawa 9 194 723
Osaka 8 775 326
Aichi 7 473 297
Saitama 7 368 548
Chiba 6 313 748
Hyôgo 5 364 773
Fukuoka 5 076 856
Hokkaidô 4 996 492
Shizuoka 3 544 228
Tottori 527 236
Shimane 634 459
Kôchi 654 213
Tokushima 691 229
Fukui 739 412
Saga 787 887
Yamanashi 794 684
Wakayama 889 455
Akita 890 524
Kagawa 931 812

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Préfectures avec la population étrangère la plus haute et la plus basse

Tokyo 783 702
Osaka 369 529
Aichi 347 971
Kanagawa 309 815
Saitama 286 262
Chiba 254 956
Hyôgo 152 381
Shizuoka 128 273
Fukuoka 123 731
Ibaraki 109 520
Akita 6 255
Tottori 6 437
Kôchi 7 174
Aomori 9 212
Tokushima 9 569
Yamagata 10 882
Wakayama 11 357
Shimane 11 437
Iwate 12 278
Saga 12 629

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Données utilisées

(Photo de titre : PhotoAC)

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