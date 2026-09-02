Natalité japonaise : une hausse entre janvier et juin 2026, une première depuis onze ans

Japan Data

Le nombre de naissances au Japon, qui ne cessait de battre des records à la baisse, a augmenté au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, une première en 11 ans. La hausse du nombre de mariages observée après la pandémie de coronavirus pourrait avoir contribué à cette progression. Il est toutefois encore trop tôt pour considérer que l’Archipel est sorti du scénario pessimiste de baisse de la natalité envisagé par les projections démographiques officielles.

Cinq années consécutives sous la barre des 400 000 naissances

Selon les statistiques démographiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, publiées en données provisoires, 342 068 bébés sont nés entre janvier et juin 2026, soit une hausse de 0,8 % (2 788 naissances) par rapport à la même période de 2025. Il s’agit de la première fois en 11 ans que le nombre de naissances enregistrées au premier semestre dépasse celui de l’année précédente. Il reste toutefois inférieur à 400 000 pour la cinquième année consécutive.

Dans le même temps, le nombre de décès a diminué de 6,9 %, à 778 982. La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) s’est établi à - 436 914 personnes, ce qui signifie que la population continue de diminuer. Le nombre de mariages, considéré comme un indicateur avancé des naissances, a quant à lui légèrement augmenté de 0,2 %, à 238 979 unions.

Sur l’ensemble de l’année, le nombre de naissances est passé pour la première fois sous la barre des 800 000 en 2022, puis sous celle des 700 000 en 2024, établissant chaque année depuis dix ans un nouveau plus bas historique.

Les statistiques provisoires incluent les naissances d’étrangers résidant au Japon ainsi que celles de Japonais vivant à l’étranger. Les chiffres définitifs, qui seront publiés ultérieurement, ne concernent que les Japonais résidant au Japon et ont tendance à être inférieurs aux données provisoires.

Statistiques démographiques de la population japonaise (premier semestre 2025 et 2026)

2026 2025 Naissances 342 068 339 280 Décès 778 982 836 818 Différentiel (dépopulation) − 436 914 − 495 538 Mariages 238 979 238 561 Divorces 90 177 93 755

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base du recensement du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Données utilisées

Statistiques démographiques (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales

(Photo de titre : PhotoAC)